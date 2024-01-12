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两部门：建立城市房地产融资协调机制

2024年01月12日19:26 | 来源：新华网
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新华社北京1月12日电（记者王优玲、李延霞）为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议部署要求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，支持在建房地产项目正常建设，维护广大购房人的合法权益，住房城乡建设部和金融监管总局近日联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。

这是记者12日从住房城乡建设部、金融监管总局了解到的消息。通知明确，发挥城市人民政府牵头协调作用，在地级及以上城市建立城市房地产融资协调机制，研判房地产市场形势和房地产融资需求，协调解决房地产融资中存在的困难和问题，按照公平公正原则，综合房地产项目的开发建设情况及项目开发企业有关情况，提出可以给予融资支持的房地产项目名单，推送金融机构，做好融资支持。

通知要求，金融机构要按照市场化、法治化原则做好评估，对正常开发建设、抵押物充足、资产负债合理、还款来源有保障的项目，建立授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，积极满足合理融资需求。对开发建设暂时遇到困难但资金基本能够平衡的项目，不盲目抽贷、断贷、压贷，通过存量贷款展期、调整还款安排、新增贷款等方式予以支持。

通知强调，城市房地产融资协调机制要加强工作统筹和信息共享，做好融资保障工作，为金融机构发放融资提供支持。要进一步压实房地产开发企业主体责任，指导房地产开发企业通过项目销售、处置存量资产、引入投资者等方式改善自身现金流，督促其合规使用信贷资金，进一步增强银企互信。

业内人士认为，这一机制的建立，有助于区分集团公司债务风险和项目公司开发运营风险，更加精准支持房地产开发企业合理项目融资需求，有序推进房地产项目正常开发建设，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：卫嘉、白宇)
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