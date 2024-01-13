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证监会有关部门负责人回应热点问题

2024年01月13日00:49 | 来源：新华网
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新华社北京1月12日电（记者刘慧、姚均芳）证监会12日举行新闻发布会，有关部门负责人就IPO、上市公司分红、公募基金降费等热点话题回应市场关切。

证监会发行司司长严伯进说，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好逆周期调节工作，科学合理保持新股发行常态化，更好促进一二级市场协调平衡发展。

证监会上市司副司长（主持工作）郭瑞明说，证监会修订现金分红相关规则，进一步明确现金分红导向，推动提高分红水平。简化中期分红程序，推动进一步优化分红方式和节奏。加强对异常分红行为的约束，防范“假利润真分红”和“清仓式分红”。鼓励上市公司依法合规运用回购工具，积极回报投资者，促进市场稳定健康发展，同时也将加大回购的事中事后监管，对利用回购实施内幕交易、操纵市场等违法行为的，依法严厉查处。

据介绍，近五年沪深上市公司分红金额逐年增长，累计分红8.4万亿元，分红金额超过当期融资额。2023年，共有3361家沪深上市公司进行了现金分红，占2023年末上市公司总数的65.9%；全年现金分红总额2.13万亿元，再创历史新高。

证监会机构司副司长林晓征表示，去年公募基金行业机构加大权益类基金逆市布局力度。在产品注册方面，2023年全年获批产品中，权益类基金占比72%，较2022年提高了28个百分点。在基金募集方面，尽管权益类基金募集整体规模有所回落，但产品募集数量提升、结构优化，权益类基金募集数量由2022年的706只增加至763只，占比由2022年的49%提升至60%。发起式权益类基金明显增加，整体数量达313只，较2022年接近翻倍。

在谈到个人养老金投资时，林晓征说，截至2023年11月底，个人养老金账户有57.6亿元资金投资养老目标基金。证监会将督促基金管理人扎实提升个人养老金管理与服务水平，全面强化机构投研核心能力建设，稳步推出更多契合个人养老金需求的投资产品，持续优化投资者服务。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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