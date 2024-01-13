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支持力度稳固 服务提质增效——从2023年金融数据看金融服务实体经济

2024年01月13日00:49 | 来源：新华网
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新华社北京1月12日电 题：支持力度稳固 服务提质增效——从2023年金融数据看金融服务实体经济

新华社记者吴雨、任军

12日，中国人民银行发布2023年金融统计数据，交出一份金融支持实体经济的“成绩单”。全年新增贷款超22万亿元、广义货币（M2）余额同比增长9.7%、社会融资规模存量同比增长9.5%……2023年金融支持实体经济力度稳固，金融服务不断提质增效，为经济回升向好提供了适宜的货币金融环境。

最新公布的数据显示，2023年12月份我国人民币贷款增加1.17万亿元，在11月新增贷款超万亿元的基础上，仍保持较快增长势头。

“尽管12月份人民币贷款同比少增2401亿元，但考虑到上年同期基数明显偏高的情况，这个增量属于较高水平。”招联首席研究员董希淼认为，在稳妥化解房地产风险、防范化解地方政府债务风险背景下，加之中小银行改革化险过程中处置了不少不良资产，当前信贷投放力度并不低。

分析金融总量指标需要更多元的视角，除了信贷增长势头较快，社会融资规模、M2增速也都保持相对高位，对实体经济发展提供了有力支撑。

数据显示，2023年12月末，M2余额292.27万亿元，同比增长9.7%；社会融资规模存量为378.09万亿元，同比增长9.5%。

在专家看来，2023年我国加快调整优化宏观政策，一系列金融政策组合拳加快落地，金融服务提质增效逐步显现，进一步提振了经营主体的信心和预期。

数据显示，2023年企（事）业单位贷款增加17.91万亿元，其中企业中长期贷款约占增量的76%，比重较2019年的62%明显提高，企业融资的稳定性不断提升。

加强民营企业金融服务是中国人民银行去年主抓的重点工作之一。2023年11月底，中国人民银行等八部门联合印发通知，推出支持民营经济的25条具体举措。2023年前11个月私人控股企业贷款同比多增1万亿元，对民企的信贷资源投入持续加大。

中央金融工作会议提出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

记者了解到，目前主要国有大行的制造业中长期贷款、普惠小微贷款、绿色贷款同比增速大体保持在30%至40%，均快于其全部贷款增速。与此同时，房地产、地方融资平台新增贷款有所减少，更多信贷资源被用于加快培育新质生产力上。

业内人士认为，中国人民银行现有的结构性货币政策工具已基本实现全覆盖，在优化资金供给结构、推动金融高质量发展方面做了前瞻布局。

记者了解到，2023年，科技创新再贷款4000亿元额度全部使用完毕；碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款合计增加4251亿元；“专精特新”企业、科技型中小企业贷款同比增速均高于全部贷款增速5个百分点以上。

此外，支持房地产市场平稳运行是结构性货币政策工具的发力点之一，保交楼贷款支持计划、房企纾困专项再贷款、租赁住房贷款支持计划等持续发挥作用，抵押补充贷款（PSL）加量助力“三大工程”建设。

根据中国人民银行网站披露，2023年新增PSL额度5000亿元，其中12月发放3500亿元，继2022年11月之后再次大幅扩容。

专家表示，结合中国人民银行此前表态，本轮PSL重启主要是为保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”提供中长期、低成本资金支持，2024年开年将有效带动形成实物工作量，助力稳投资和稳增长。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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