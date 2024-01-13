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@求职者 “就业援助月”专项活动全面推开

李欣 张芊芊 唐蕾
2024年01月13日08:27 | 来源：央视网
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　　1月以来，人力资源社会保障部在全国组织开展“就业援助月”专项活动，多措并举开展就业服务，为企业和求职者搭建对接平台，集中帮扶就业困难人员、残疾人就业创业。这几天很多地方举办了首场招聘会，为求职者提供线上线下的就业服务。

　　在湖北武汉市的首场招聘会上，共有IT互联网、智能制造、商贸物流、现代服务等行业70家用人单位带来了3340个就业岗位，其中针对就业困难人员的岗位约300个，前来咨询和应聘的求职者络绎不绝。

　　求职者：这是我参加的第一场招聘会，今天面试了三家，我还是希望有跟专业对口的职业，已经把简历递交了，看能不能得到回复。

　　招聘企业负责人 杜国娇：在2023年我们在鄂州新开了一家工厂，鄂州这边大概有500人的一个缺口，所以对人员的需求量比较大。

　　宁夏面向就业困难人员、城镇零就业家庭成员和残疾登记失业人员举行专场招聘会，提供了1600多个就业机会。

　　求职者 王瑞芳：政府给我们找路子搭平台，来做这样的一场专场招聘会，对于我们来说是非常有益处的。

　　在安徽省黄山市洽舍乡地处深山，村民往返一趟市区往往要三个多小时车程，当地人社部门通过“大篷车招聘会”的方式，让老百姓在家门口就能找到自己合适的就业岗位。

　　安徽省黄山市徽州区洽舍乡村民 鲍涛涛：有意向，去市里一来一回要三个多小时，现在设在门口，我们不用出去了。我们在山区，给我们提供了这个方便。

　　就业服务专员问需于企

　　点对点精准服务

　　在“就业援助月”中，各地还开展“万名人社干部进万企”活动，人社干部走进企业，了解企业用工需求，拓宽就业渠道，提供点对点精细化服务。

　　在贵州长顺，当地人社部门工作人员来到各个工业园区，了解企业用工需求。

　　人社部门工作人员：现在这个用工情况怎么样？

　　贵州小蚂蚁茜茜服饰有限公司厂长 彭聪：现在就是人少了点，我们现在只有70来个人，过了年的话计划招到500人以上。

　　通过走访调查，当地人社部门了解到当地企业用工情况，开展“春风送岗”活动，以外出务工群众陆续返乡和乡镇赶集日为契机，举办巡回招聘和线上招聘，畅通就业信息和用工需求。

　　在吉林长春，这家汽车配件企业一开年就接到了首批200套订单，需要招聘一批熟练工人。得知企业需求，当地的“就业服务专员”第一时间将企业的用工信息向社会推送，主动为企业和求职者“牵线搭桥”。

　　长春研奥汽车零部件有限公司综合部部长 李月：上午发布招聘信息的话，我们下午就能接到五六个左右求职者的电话，一周之内，我们用工30人的需求基本上可以满足，然后也可以全部上岗。

　　吉林省长春市绿园区就业服务局就业科科长 句瑛楠：把镇、街、社区所有从事就业工作的人员，全部纳入到我们就业服务专员队伍里面，而且要求社区和每个网格至少有一名就业服务专员，我们就是依托这些就业服务专业队伍，联系求职者和企业，了解他们的用工情况以及缺工情况。

　　截止到目前，吉林省人社系统已与9127家企业完成了“一对一”对接联系。

　　(总台央视记者 李欣 张芊芊 唐蕾)

(责编：王震、陈键)
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