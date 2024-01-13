欧阳日辉

近日，中国信通院等机构发布《5G应用创新发展白皮书》提出，我国5G技术能力加速成熟，5G应用发展已经迈入新阶段。伴随着5G商用进入第五个年头，5G应用逐步从质检、运维等管理环节，走向覆盖研发设计、生产制造、运维管理、产品服务等全环节，共创万物智联的数字生态正加快形成。截至2023年9月底，我国累计建成5G基站318.9万个，每万人拥有5G基站数达22.6个。目前5G行业应用已融入67个国民经济大类，应用案例数超9.4万个。“5G+应用场景”已成为发展新质生产力、推进新型工业化、加快发展数字经济的重要支撑。

5G在推进工业数字化转型中发挥了至关重要的支撑作用。围绕基础设施建设、厂区现场升级、关键环节应用、网络安全防护等，“5G+工业互联网”打造了协同研发设计、远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配等典型应用场景。5G新基建支撑产业链数字化、网络化、智能化转型，向工业生产各领域各环节深度拓展，深刻改变了制造业生产模式和形态。截至2023年11月，全国“5G+工业互联网”项目超过8000个，5G已经由生产现场监测、厂区智能物流等辅助环节，深入远程设备操控、设备协同作业等核心控制环节。

5G新基建引领的数字乡村是乡村振兴的战略方向。田间地头、大棚设施内部署的各种传感器将各类数据实时同步传输，全面提升农业农村生产智能化、经营网络化、管理高效化、服务便捷化水平，用数字化引领驱动农业农村现代化，乡村旅游、休闲农业、民宿经济等乡村新业态蓬勃兴起，直播电商、即时零售等新模式不断创新发展，农村电商成为乡村数字经济“领头羊”。在5G新基建的支撑服务下，数据成为新农资，手机成为新农具，直播带货成为新农活，村民共享数字经济红利。

5G推动新技术、新业态、新模式持续创新。一方面，5G融合应用引发对芯片、服务器、计算机等智能硬件，以及人工智能、区块链、增强现实和虚拟现实等数字技术的巨大需求，为数字产业化发展提供了更广阔的空间。另一方面，5G为人工智能、云计算、大数据、区块链等数字技术的深度融合、相互促进、规模应用提供了可能，推动智慧电力、智慧煤矿、智慧工业、智慧港口、车联网、智慧教育、智慧医疗、远程会议、智能家居、云旅游等新业态蓬勃发展。

2023年12月份，中央经济工作会议提出，“以科技创新引领现代化产业体系建设”。2024年，5G RedCap的商用和规模推广，将面向中高速物联网业务场景提供更低成本的解决方案，有望成为5G规模化应用的重要“助推器”。推动5G深度融入经济社会发展是一项系统性、复杂性、社会性工程，我们应抓住规模化应用的关键期，在更高层次、更深程度上汇聚各方力量，共同推动5G发展。

降低5G网络的运营成本，适度超前布局建设5G网络并高效运营，建设重点行业共性技术平台，支持5G工业芯片、模组、网关等关键技术和产品的研发及产业化，夯实数字经济高质量发展的底座。

深化融合应用，开展5G融合应用技术创新、集成创新、服务创新和数据应用创新，以多种方式打造服务制造、能源、交通、医疗等更多实体经济行业和领域的应用场景，以点带面、纵深推进重点行业规模化应用，形成一批可复制可推广的5G应用场景。

培育领军企业，加快推出一批新产品、新业态、新模式，探索出更加成熟的商业模式，以实现价值利益的合理分配，打造良好的商业生态。

(责编：王震、陈键)

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