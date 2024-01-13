实体经济融资成本稳中有降

1月12日，中国人民银行公布的统计数据显示，2023年全年社会融资规模增量累计为35.59万亿元，比上年多3.41万亿元；全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。业内专家表示，2023年金融市场保持平稳运行，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济融资成本稳中有降，金融对实体经济的支持持续发力。

加大逆周期调节力度

“2023年，货币政策加大逆周期调节力度，信贷总量保持较快增长，在高基数的基础上继续保持同比多增，较好满足了实体经济的有效信贷需求。”招联首席研究员董希淼说，全年广义货币(M_2)、社会融资规模、贷款增速均保持在10%左右的相对高位，为经济持续整体好转营造了适宜的货币金融环境。

多家大型银行相关部门负责人表示，2023年人民银行两度降准，降低金融机构存款准备金率合计0.5个百分点，累计释放流动性超1万亿元，为银行提供了长期稳定的低成本资金。开源证券指出，降准不仅有助于新发放贷款收益率企稳，同时为银行负债成本减负，打开了银行信贷的投放空间。

“结构性货币政策工具的加强运用也是亮点之一。”民生固收首席分析师谭逸鸣表示，2023年结构性货币政策聚焦重点、合理适度、有进有退，人民银行增加支农支小再贷款、再贴现额度，适时对普惠小微贷款支持工具、“双碳”支持工具、保交楼贷款支持计划等多项结构性工具延期或展期，高新技术制造、涉农、民营小微、科技创新、绿色低碳等重点领域的金融服务质效明显提升，预计后续将进一步加大结构性工具的创新力度。

“即使碰到超预期的挑战和变化，我国货币政策仍然有充足的空间。”仲量联行大中华区首席经济学家庞溟分析指出，从外部环境看，目前主要经济体加息周期已接近尾声，国内外利差的边际变化将趋缓，人民币汇率的压力将减轻，这为我国货币政策拓展了更大空间。

利率调整政策有序落地

存款利率市场化调整机制成效进一步显现。2023年，从大型银行开始，各类银行先后3次下调定期存款、通知存款、协定存款、活期存款等多个存款品种利率，降低负债端成本，信贷供给能力得到提升。2023年11月，全国银行新发生定期存款加权平均利率为2.03%，同比下降0.26个百分点。中国民生银行首席经济学家温彬表示，存款利率下调带动了企业融资和居民信贷成本稳中有降，有效挖掘了经济需求潜力，为让利实体经济创造了空间。

贷款市场报价利率(LPR)改革效能持续释放，1年期和5年期以上LPR分别下降0.2个和0.1个百分点，促进了实际贷款利率明显下行。2023年1月至11月，贷款加权平均利率为4.17%，同比下降0.34个百分点，其中，企业贷款利率为3.89%，同比下降0.3个百分点，均处于历史低位。

此外，存量首套房贷利率调整政策落地。据测算，全国超过23万亿元存量房贷利率完成下调，平均下调0.73个百分点，惠及5000多万户家庭、1.6亿人，每年节省利息支出约1700亿元。

助力民营企业成效明显

《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布后，人民银行等8部门出台支持民营经济的25条具体措施正在加速落地。专家认为，金融服务民营企业“25条”是对支持民营经济发展壮大“31条”的贯彻落实，也是对“31条”中“完善融资支持政策制度”的细化和深化。

2023年8月，人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会，专题研究工作举措，推动银企供需对接。在系列政策的引导带动下，银行机构对于民营企业尤其是专精特新企业的接洽力度和合作意愿得到明显提升，专门出台专精特新企业纯信用线上产品，不需要抵押物和担保，对于轻资产运营企业更友好。“以前是我们找银行，最近一些银行行长主动上门推荐金融产品，可以明显感受到银行普惠金融业务的力度在加大”，国术科技相关负责人表示，“公司在中长期业务拓展上的资金需求基本得到了满足”。

“除了民企贷款占比、首贷加强等典型信贷支持外，票据、债券等多维一体的公开交易市场支持力度持续加大”，南开大学经济学院教授、中国民营经济50人谈成员薛军表示。早在2018年10月份，人民银行就围绕民营企业融资推出了“三支箭”政策组合，民营企业债券融资支持工具作为“第二支箭”发挥了积极作用。截至2023年3季度末，民营企业债券融资支持工具已累计为140家民营企业发行的2426亿元债券提供了增信支持。

中金公司研究部首席宏观分析师、董事总经理张文朗认为，“当前我国高度重视民营企业发展及其在国民经济中的重要作用，积极探索和推动金融加大民营企业支持，稳定企业发展信心，促进民营企业健康发展，后续对民营企业的金融支持政策和力度还将进一步加大”。

(责编：王震、陈键)

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