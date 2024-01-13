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今年春运客运量同比或有较大增长

叶昊鸣
2024年01月13日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月12日电（记者叶昊鸣）记者12日从交通运输部获悉，今年春运期间，营业性客运量将全面回升，预计今年春运期间营业性客运量比去年同期有较大增长，交通运输系统持续满负荷甚至超负荷运转。

　　今年春运从1月26日开始，至3月5日结束，共40天。近日，交通运输部、公安部、应急管理部、中国气象局、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发2024年综合运输春运服务保障和安全生产总体方案。根据方案，今年春运期间，全社会跨区域人员流动量、自驾出行占比将创历史新高，同时，今年春运持续时间长、运输强度大、社会关注度高，加之春运期间低温雨雪冰冻等恶劣天气预计将增多，综合运输春运安全生产、应急保障等任务更加艰巨，能源物资、民生物资、春耕备耕等物资运输需求旺盛，交通物流保通保畅面临较大压力。

　　针对今年春运形势，交通运输部有关负责人表示，将加强客流研判和运行监测，加强铁路、公路、水运、民航、邮政快递、城市客运等运力储备，加强各类突发事件对交通系统运行影响的动态监测、预警研判，做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控，同时强化重点运输通道监测和优先保障，确保长三角、珠三角、京津冀等区域重点客运通道和重点物资运输通道畅通。

　　据了解，目前已成立由交通运输部为组长单位，公安部、应急管理部、中国气象局、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局和国家铁路集团为成员单位的2024年综合运输春运工作专班，统筹推进春运服务保障和安全生产各项工作。将充分发挥“车、船、机、路、港、站”等综合运输春运服务保障窗口作用，及时发布出行服务信息，引导公众文明出行。

(责编：王震、陈键)
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