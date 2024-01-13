高文成

中国汽车工业协会11日发布的数据显示，中国新能源汽车保持产销两旺发展势头，连续9年位居全球第一。2023年，中国新能源汽车持续快速增长，产销量均突破900万辆，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，成为推动全球汽车产业转型的重要力量。

不久前，比亚迪和特斯拉的销冠之争引发全球关注：2023年第四季度，中国自主品牌比亚迪的季度销量首次超过特斯拉。美国《华尔街日报》评论说，这显示出“中国在全球电动汽车市场上的实力”。路透社报道，2023年前10个月，特斯拉和比亚迪在中国电动汽车市场份额较去年同期均有所上升。无论是中国车企还是外国车企，都可以在中国“茁壮成长”，显示出中国新能源汽车赛道足够宽、机遇足够多。中国新能源汽车繁荣发展图景背后，是中国经济这片广阔又肥沃的土壤。

中国新能源汽车产业跑出“加速度”，得益于中国持续扩大开放，鼓励良性竞争的有利条件。中国鼓励外国车企在华投资设厂，支持中国车企开拓国际市场，共同参与新能源汽车产业的良性竞争与合作。这种开放态度不仅推动国内汽车企业的国际化进程，也使中国成为全球新能源汽车领域最具吸引力的市场之一。路透社报道，特斯拉在中国的强劲销售业绩，为这家电动汽车制造商提供了一个“亮点”。特斯拉在中国的成功，也与一些西方国家出台保护主义措施、阻碍中国车企拓展业务形成鲜明对比。

中国新能源汽车产业跑出“加速度”，得益于中国推动绿色转型、优化创新环境的坚实基础。中国一直致力于推动绿色能源和清洁技术发展，出台创新政策，为新能源汽车产业提供全方位支持。自主创新是中国新能源产业发展的最优解。中国车企瞄准纯电、混动和氢燃料等多元技术路线，“死磕”智能化、电池、电控等核心技术，深度布局锂电和汽车电子产业链。中国新能源汽车产业逐步形成智能化程度高、电动化转型早等综合优势，很多新技术在中国率先应用，进而成为全球风向标，中国企业对外合作逐步由“市场换技术”向“技术输出”转型。丰田电动汽车部门负责人加藤武郎2018年结束在中国考察后表示，“当我看到在日本从未见过的设备和最先进的制造工艺时，我有一种危机感”。

中国新能源汽车产业跑出“加速度”，得益于中国14亿多人口超大市场的强大支撑。越发过硬的核心技术、越来越多的充电桩，让更多中国人青睐新能源汽车。数据显示，2022年，全球新能源乘用车市场占有率为14%，如果剔除中国市场数据，这一比重仅为7%。中国新能源汽车市场的庞大用户数据不仅给了新能源汽车企业研究的基础，也给了车企引领技术方向的底气。在超大市场规模加持下，中国建立起结构完整、有机协同的新能源汽车产业链供应链体系，全球竞争力不断增强，市场活力和消费潜能将被进一步激发。美国智库世界大型企业研究会中国经济与商业中心主任阿尔弗雷多·蒙图法尔-埃卢认为，中国不仅是企业产品和服务的重要终端市场，还拥有高效的产业生态系统，在全球供应链中扮演着重要角色。

中国新能源汽车产业顺应时代发展趋势，跑出“加速度”，是中国追求高质量发展的生动实践，归根到底是中国的制度优势和中国人向上向善的文化特性使然。这样的“加速度”必将推动中国经济不断向前，并为世界经济发展和全人类福祉作出更大贡献。

新华社北京1月12日电

(责编：王震、陈键)

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