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2023年外贸：规模稳中有增、质量优中有升

本报记者 张 翼
2024年01月13日09:06 | 来源：光明日报
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海关总署1月12日发布的统计数据显示，2023年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。货物贸易进出口好于预期，实现了促稳提质目标。进出口整体保持增长，有望连续7年保持全球货物贸易第一大国地位，持续发挥对经济的支撑作用。

“去年中国外贸经历了风雨洗礼，取得了进出口规模稳中有增、发展质量优中有升这样来之不易的成绩。看到这些新出炉的数据，我满怀感慨，有对中国经济发展韧性的骄傲和自豪，有对中国外贸人的感动和敬意，更有对未来发展的信心和底气。”海关总署副署长王令浚在国新办12日举行的新闻发布会上表示。

王令浚具体分析了2023年我国外贸6个方面的特点。

一是外贸运行总体平稳，四季度向好态势明显。2023年进出口规模逐季抬升，一季度为9.69万亿元，二、三、四季度都在10万亿元以上。第四季度逐月增强，同比分别增长0.8%、1.3%、2.8%，12月份达3.81万亿元，创月度进出口规模的历史新高。

二是经营主体活力充足，民营企业主力作用增强。2023年，我国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家。其中，民营企业55.6万家，合计进出口22.36万亿元，增长6.3%，占进出口总值的53.5%，提升3.1个百分点。同期，外商投资企业进出口12.61万亿元，占30.2%；国有企业进出口6.68万亿元，占16%。

三是贸易伙伴多元共进，“一带一路”国家进出口占比提升。2023年，我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2个百分点；对拉美、非洲分别进出口3.44万亿元和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%。第四季度对欧盟、美国进出口回暖，全年分别进出口5.51万亿、4.67万亿元，分别占进出口总值的13.2%和11.2%。

四是产品竞争优势稳固，出口动能丰富活跃。2023年，我国出口机电产品13.92万亿元，增长2.9%，占出口总值的58.6%；同期劳动密集型产品出口4.11万亿元，占出口总值的17.3%。机电产品中，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长29.9%。船舶、家用电器出口分别增长35.4%和9.9%。出口动能体现了从中国制造向中国创造的迈进。

五是国内需求持续恢复，大宗、民生商品进口有序扩大。2023年，我国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量增加15.3%。其中，进口原油、天然气、煤炭等能源产品11.58亿吨，增加27.2%；铁、铝等金属矿砂14.58亿吨，增加7.6%。同期，进口农产品1.64万亿元，增长5%；纺织、衣着鞋帽类消费品进口增长5.6%，首饰、钟表进口分别增长63%、17.2%。

六是高水平开放稳步推进，新平台新业态发展势头良好。2023年，我国自由贸易试验区数量已扩大至22个，合计进出口7.67万亿元，增长2.7%，占进出口总值的18.4%；海南自由贸易港建设深入推进，年度进出口连续三年保持两位数增长。初步统计，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。

“展望2024年，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，进一步推动外贸稳增长需要克服一些困难、付出更多努力。但同时更要看到，我国经济回升向好、长期向好的趋势不仅没有改变，而且支撑高质量发展的要素条件还在源源不断集聚增多。”王令浚指出，相信随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国贸易发展新动能将加快培育，外贸外资基本盘将持续巩固，进出口稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实。

我国经济韧性强、潜力大、活力足，有集中力量办大事的社会主义制度优势，有长期积累形成的超大规模市场和强大生产能力的优势，有不惧风雨、敢闯敢拼、不断创新的广大外贸主体，外贸综合竞争优势依然突出，外贸新动能加快聚集，外贸发展的有利条件多于不利因素。近期，海关总署对重点进出口企业的调查结果显示，超过3/4的企业预计今年进出口将实现持平或增长。“我们有信心、有能力、有条件、有底气推动今年外贸继续向好发展。”王令浚说。

(责编：王震、陈键)
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