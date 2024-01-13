新华社北京1月13日电（记者范思翔）记者从12日至13日在京举行的全国机关事务工作会议上了解到，国家机关事务管理局持续推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，中央行政事业单位公物仓资产累计入仓11.14万余件、出仓4.76万余件，节约购置经费2.96亿元。

据介绍，2023年，国管局深入实施全面节约战略，推动全国公共机构能源费用托管服务政策落地，全年新增托管项目434个，涉及公共机构既有建筑1600多万平方米；深入落实坚持勤俭办一切事业的要求，通过健全制度规范、完善标准体系、加强数字赋能、组织盘活利用等专项工作系统推动节约节俭，出台中央行政事业单位通用办公家具规格和性能指南等2项工作标准；上线运行全国公物仓应用服务平台，推动跨部门、跨地区、跨层级资产调剂共享。

关于2024年工作，国管局将进一步聚焦资产管理，用好资产管理信息化标准化的关键抓手，把握好资产管理的工作思路和科学方法，推进机关事务工作高质量发展，更好服务党和国家中心工作，更好服务国家治理体系和治理能力现代化。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经