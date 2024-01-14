人民网记者 李栋

全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。如何从“市场化”与“标准化”双路径共同探索乡村振兴新模式，积累乡村振兴新经验？在近日举行的乡村规划与产业振兴新模式研讨会暨试点项目启动仪式上，与会专家认为，乡村振兴是乡村生产生活生态的全面发展，是农业农村农民的全面振兴，要扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展，让农业农村现代化迈出新步伐。

中国建筑标准设计研究院乡村振兴研究中心主任朱鹏斐表示，在试点项目中，各方不仅要共同践行国家乡村振兴的使命，深入推进浙江“千万工程”，同时还要进行开拓创新，探索一条乡村振兴多维融合的新思路，新方法。

“乡村振兴试点项目将以科普研学为核心业态，以绿色低碳为主要抓手，以城乡融合为主要目标，打造一个集科普研学、文化展示、休闲娱乐、拓展训练、康养度假、特色农业于一体的农文旅综合体。”朱鹏斐介绍说，各方不仅要共同践行乡村振兴战略，深入推进浙江“千万工程”，同时还要进行开拓创新，探索一条乡村振兴多维融合的新思路，新方法。

据了解，本次研讨会聚焦乡村规划和产业振兴高质量发展，共探乡村振兴标准化，市场化的未来发展趋势，为乡村振兴战略的落实出谋划策。

“一系列举措，旨为进一步践行国家乡村振兴战略，助力地方政府乡村振兴类项目落地。”作为试点项目承办单位的众妙园公司相关负责人表示，下一步，与中国建筑标准设计研究院有限公司的双向发力，将逐渐形成以乡村规划为引领，以产业振兴为重点的项目新模式，这一新模式将从更多维的角度出发，以“全产业链、全过程、全生命周期”为核心，从产业、行业、项目三大角度共同助力乡村振兴项目落地。

(责编：乔业琼、吕骞)

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