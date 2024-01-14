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“中国制造”50辆公交车出境服务蒙古国交通运输业

2024年01月14日09:32 | 来源：中国新闻网
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原标题：“中国制造”50辆公交车出境服务蒙古国交通运输业

　　中新社二连浩特1月13日电 (李爱平 梁晓虹)二连海关1月13日对外消息称，当日，蒙古国采购的50辆宇通公交车通过内蒙古二连浩特公路口岸出境。

　　据介绍，2023年蒙古国从中国共订购600辆宇通公交车，首批35辆公交车已于2023年12月29日抵达乌兰巴托，投入该市公共交通运输服务行业。

　　2024年1月13日，蒙古国采购的第二批宇通公交车出境。剩余部分计划在2月份全部出境。

　　“中国制造”车辆驰骋国外的并不限于宇通公交车。二连海关公路监管一科副科长叶帅表示，2020年以来，由中国制造的双层电动大巴和普通电动公交车已陆续进入乌兰巴托市，一直活跃在乌兰巴托市和平大街等主干道。

(责编：乔业琼、杨迪)
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