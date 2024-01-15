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内蒙古开年经济一线观察：冒严寒抢时机推进新能源建设

2024年01月15日08:50 | 来源：新华社
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新华社呼和浩特1月14日电（记者李云平 安路蒙）数九寒天，正是北方地区的“猫冬”时节。然而，内蒙古变“猫冬”为“忙冬”，全区各地抢抓机遇、紧抓快干新能源项目建设，推动新能源产业全面争先高质量发展。

库布其沙漠腹地，滴水成冰，一路上沙丘连绵、渺无人烟。随着车子驶入库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地，一望无际的光伏方阵突然出现在眼前，蔚为壮观。

“一期先导工程100万千瓦光伏项目刚刚并网发电，随即又启动了二期100万千瓦光伏项目的建设。”内蒙古三峡蒙能能源有限公司副董事长那贵挺介绍，库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地总装机规模1600万千瓦，项目建成后，每年可向京津冀地区输送清洁电能400亿千瓦时，发挥着国家重点工程对稳投资、促发展的示范引导作用。

“占地3万多亩，35万根水泥桩，220万块光伏板，仅一期先导工程就是如此庞大的建设体量。”那贵挺表示，大型风光基地建设规模大、速度快、难度高，为适应当前国内新能源快速发展的形势，必须一年四季不停歇，特别是充分利用冬季这段时间，抓紧办理手续、平整土地，为二期项目开春大规模施工打好基础。

大型风光基地的加快落地，还离不开当地政府全方位的要素保障服务。“比如成立工作专班，打造标准地，配套路网、供水、通信等基础设施等，旗里不断优化营商环境和要素保障，跑出了新能源建设的加速度。”达拉特旗能源局行政审批办公室主任李凯说。

沿着库布其沙漠西行，一辆辆载满沙柳条的大货车呼啸而过。记者抵达杭锦旗朔方新能源大基地后发现，原来沙柳条都被运到了这里，一群工人正在插柳条、打沙障，往日寂静的沙漠变得热闹起来。

“冬天也不能松懈，准备工作已经完成，得抓紧布置沙障进行固沙，不然一个冬天过去，风沙又会把沙丘吹起来。”鄂尔多斯市同圆投资控股集团有限责任公司董事长崔瑞粉说，由于新能源项目大规模建设，沙柳条都成了抢手货，现在一吨干柳条能卖到近千元。

杭锦旗朔方新能源大基地规划建设面积48万余亩，总规模1300万千瓦。“为加快新能源项目建设，我们作为旗属国有企业主导组建了平台公司，统一规划流转土地，推进新能源大基地‘标准地’建设，实现‘项目等地’变‘地等项目’，确保新能源企业拿地即开工。”崔瑞粉说。

在内蒙古高原和黄土高原的交界处，蒙西托克托200万千瓦新能源外送项目也在加紧施工。在凛冽寒风中，桩机林立，吊臂挥舞，一台台风力发电机拔地而起。“踏勘选址、催盯供货、基础浇筑、风机吊装、静态调试，各环节有序衔接、齐头并进。”大唐托克托新能源事业部执行董事王长庚介绍，项目采用大功率风机，单台总装机重量超520吨，吊装难度大，为确保项目进度，技术人员不断优化工序工艺，大大缩短了整机吊装时间。

从沙漠深处到山谷之间，作为全国重要的能源基地，内蒙古的新能源项目建设步履不停。内蒙古自治区能源局有关负责人表示，全区风光资源富集，围绕“紧抓快干新能源”的总要求，内蒙古印发实施了新能源倍增行动实施方案、光伏治沙行动实施方案、促进新能源消纳若干举措，为加快新能源项目建设提供了有力的政策保障。截至2023年12月底，全区新能源装机规模突破9200万千瓦，全年新增装机超过3100万千瓦，增量创历史新高。

(责编：王震、陈键)
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