李芃达

工业和信息化部最新数据显示，2023年前11个月，专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业营收利润率分别为11.1%、8.2%，比规上中小企业分别高6个百分点和3.1个百分点。

“虽然我国经济面临需求不足和外部不确定性等因素困扰，但制造业整体发展向好，战略新兴产业发展迅速。其中发挥关键配套作用的专精特新中小企业，在各自细分领域有较强竞争力，营收和利润实现双增长。”中国人民大学国家中小企业研究院副院长孙文凯说。

深耕细分领域

“目前，专精特新中小企业逐步融入大企业供应链生态，市场竞争力不断提升。”北京赛迪产业大脑科技有限公司副总经理汉琳表示，专精特新中小企业愈发频繁出现在大企业的采购名单中，订单的稳定增长是营收利润双增长的重要原因。

作为国家级专精特新“小巨人”企业，海南飞行者科技有限公司2023年营收、利润分别同比增长17.8%和3.01%。“国家和地方出台多项关于支持民营经济发展的措施，落地了相关产业政策，这让我们坚定信心、大胆发展。”公司董事长陈鋆表示，企业将进一步提升技术能力，巩固公司在无人机以及深海潜航器这一细分领域的市场地位。

“专精特新中小企业具有明确的产品定位和特有技术优势，能够满足客户对高性能产品的需求。规模较小、组织结构相对简单的特性，使其能够快速决策、灵活调整产线，从而第一时间响应需求变化，把握市场机遇。专精特新企业深耕某一专业领域，与客户合作关系紧密，并注重提供优质服务，用户黏性自然高。”汉琳说。

创新活力增强

2023年11月份，专精特新中小企业创新指数达206.6，同比增长7.4%，创新活力持续增强。“只有坚持创新，跟紧技术潮流，才能在细分赛道跑出竞争力。”孙文凯说。

“我们始终将技术创新放在首位。”陈鋆介绍，公司2023年研发费用投入同比增长71%。

与此同时，目前不少中小企业仍面临创新不足、人才短缺的困难局面。专家建议，要发挥好政府、龙头企业、专精特新中小企业、科研院所、金融机构在创新链上的作用。在关键共性技术领域，推动龙头企业与专精特新中小企业协同创新、联合攻关，通过突破核心技术，提升工业基础能力；也要鼓励项目牵引，创造应用场景和机会，加强帮扶的计划性和针对性，优先解决产业难点痛点和基础性问题。

谈及中小企业如何引进高端人才，汉琳表示，应鼓励在重点产业链关键环节，以股权激励、住房补贴等政策加大人才引进力度，吸引顶尖创新型人才；建立科学公正的人才评价机制，为人才的科研工作提供良好的环境和生活保障。

集群协同发展

我国经济总体运行平稳，主要指标持续改善，但回升向好基础仍需巩固，专精特新中小企业对经济拉动效应需进一步提升。这就需要企业进一步实现专业化，一方面要聚焦主业、苦练内功，做好十年磨一剑的长期坚持；另一方面，做到企业内部的生产、管理和资本专业化，坚持工匠精神，建立高效科学的管理团队，集中有限资金专攻特定区域市场。

专精特新中小企业还要树立集群发展理念，避免单枪匹马作战，积极加入产业集群，在适宜发展的地区和区域团结起来，进入大型企业的支持体系，实现规模合作或供应链合作，增强抵御风险能力。

2023年入选国家级专精特新“小巨人”的北京泰尔英福科技有限公司就专注于推动数字经济领域协同发展。泰尔英福长期专注于网络底层技术研发，主要提供以工业互联网标识解析和“星火·链网”区块链基础设施为主的数字服务。

北京泰尔英福科技有限公司常务副总经理曾西平认为，数字经济已经成为推动经济高质量发展的重要引擎，公司大力推进重点行业产品升级，面向特定场景打造高价值解决方案，加强资源整合和风险共担，提升产业协同效率。

(责编：王震、陈键)

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