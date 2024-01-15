2023年我国造船三大指标同步增长
2024年01月15日14:48 | 来源：新华网
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新华社北京1月15日电（记者王悦阳、张辛欣）记者15日从工业和信息化部获悉，2023年1至12月，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%；截至12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。
工业和信息化部数据显示，2023年1至12月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.2%、66.6%和55.0%，以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%，前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。
(责编：赵欣悦、牛镛)
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