新华社华盛顿1月14日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃14日发表博客文章说，根据IMF最新研究，人工智能将影响全球约40%的工作。

格奥尔基耶娃说，世界即将迎来一场技术革命，这场革命可以迅速推进生产力，促进全球经济增长，提高全球收入。然而，它也可能让一些人失去工作，加剧不平等。

她指出，对技能要求越高的工作，受人工智能的影响越大。与新兴市场和发展中经济体相比，发达经济体面临更大的来自人工智能的风险，但也有更多机会利用其好处。

IMF的分析显示，在发达经济体，大约60%的工作岗位可能会受到人工智能的影响。相比之下，在新兴市场和低收入国家，受人工智能影响的就业岗位比例预计分别为40%和26%。

格奥尔基耶娃还指出，人工智能也可能影响国家内部的收入和财富分配。在大多数情况下，人工智能可能会加剧整体不平等，政策制定者必须积极应对。

(责编：赵欣悦、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经