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延伸冰雪产业链 激活发展新动能

“中国海林 质量强国 2024冰雪汽车之旅”举办

2024年01月15日15:56 | 来源：新华网
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原标题：延伸冰雪产业链 激活发展新动能 “中国海林 质量强国 2024冰雪汽车之旅”成功举办

为学习贯彻《质量强国建设纲要》精神，促进冰雪项目与汽车运动的深入融合，推动冰雪与汽车产业高质量发展。2024年1月11日至12日，由中共海林市委员会、海林市人民政府、龙江森工柴河林业局有限公司、中国汽车质量网、快手汽车联合主办，北京质云数据科技有限公司承办的“中国海林 质量强国 2024冰雪汽车之旅”在黑龙江省海林市举行。

一汽-大众汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司捷达品牌、东风本田汽车有限公司、广汽传祺汽车销售有限公司、广汽丰田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、江苏悦达起亚汽车有限公司、保时捷（中国）汽车销售有限公司参与活动。

中国质量报刊社党委书记、社长李刚在开幕式致辞中表示，质量第一意识，要深入到各行各业之中。中国质量报刊社将持续加强质量宣传，展示质量提升工作取得的新成效，分享更多汽车产品质量相关法律法规，增强消费者在质量提升方面的获得感、成就感。

中共海林市委书记魏红梅在致辞中表示，海林自然风光秀美，冰雪资源丰富，素有林海雪原、中国雪乡、中国虎乡、中国猴头菇之乡的美誉。本次活动是汽车运动与冰雪旅游的有机融合，打造了形式多样、内容丰富、精彩纷呈的冰雪汽车测试、冰雪体验、冬捕等冰雪活动，全方位展示海林自然风光与冰雪魅力。

北京质云数据科技有限公司总裁蒋玉滨在开幕式发言中表示，近年来，冰雪旅游热度持续攀升，冰雪经济已朝全新领域迈进。“中国海林 质量强国 2024冰雪汽车之旅”的举行，将进一步激发人们参与冰雪汽车运动的热情，感受海林深厚、独特的冰雪旅游文化资源，促进冰雪汽车文化传播，展示汽车品质，推动冰雪旅游、冰雪汽车运动融合发展。

活动举办期间，多款车型在冰雪赛道上进行加速、制动、绕桩、定圆漂移等一系列挑战项目。北京市产品质量监督检验研究院专家团队，开展了多项汽车冬季性能测试，以树立质量第一意识，验证车辆性能，感受冰雪与汽车融合魅力，提升冰雪旅游、冰雪汽车运动的关注度与参与度。

与此同时，主办方还举行了丰富多彩的冰雪文化活动。独具海林地方风情的民俗表演与汇聚特色美食、土特产的集市，增添了辞旧迎新的节日氛围；将龙江渔猎历史文化传承，与冬季冰雪特色相结合的莲花湖冬捕和“头鱼”拍卖活动，让来自全国各地的游客沉浸式体验海林地方与民族文化特色，深入感受冰雪渔猎之美。

“中国海林 质量强国 2024冰雪汽车之旅”的成功举办，将冰雪文化与汽车运动深入融合，检验严寒环境下的车辆性能与品质，促进行业持续开展质量提升行动，拓展“汽车+冰雪+旅游”多元结构创新升级，赋能冰雪与汽车产业高质量发展。

(责编：董童、李源)
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