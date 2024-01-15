新华社海南文昌1月15日电（黄国畅、刘艺）1月15日上午，天舟七号货运飞船任务组织了发射前系统间全区合练。目前，各系统已经做好发射前的准备工作。

天舟七号任务是2024年度中国载人航天工程的首次发射任务。连日来，文昌航天发射场全体科技人员顶住新年度高密度航天发射任务压力，承压奋战、连续奋战、坚守奋战，当前已经组织完成了天舟七号货运飞船技术区测试、加注，长征七号运载火箭垂直总装测试、船箭联合测试、组合体垂直转运等工作。合练中，参试各系统严密组织、密切配合，确保各项程序有条不紊进行。

据了解，这次全区合练是除点火发射外，参试系统最多、最全的一次综合模拟演练，也是发射前的最后一次合练。

西昌卫星发射中心领导表示，这次发射天舟七号货运飞船的是长征七号遥八运载火箭。经过前7次发射，长征七号运载火箭的可靠性持续提升，测试发射流程持续优化，目前火箭、飞船及发射场各系统状态良好。

当日上午，天舟七号货运飞船与长征七号遥八运载火箭组合体垂直转运至发射区，将于近日择机实施发射。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经