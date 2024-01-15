中国人民银行开展9950亿元MLF操作
2024年01月15日18:24 | 来源：新华社
小字号
为维护银行体系流动性合理充裕，1月15日中国人民银行开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足了金融机构需求。
本次MLF操作期限为1年，中标利率2.5%；逆回购操作期限为7天，中标利率1.8%。中标利率均与前次持平。
中国人民银行官网截图
由于当月有7790亿元MLF操作到期，本次MLF操作为增量续做，净投放2160亿元。招联首席研究员董希淼表示，近期政府债券发行加速，年初信贷投放速度加快，都会对市场流动性带来一定影响。中国人民银行增量续做MLF操作，有助于维持市场流动性合理充裕，保障开年之际金融市场平稳运行。（记者张千千）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 记者去哪儿：价格更“香”选择更多 进口水果丰富百姓餐桌
- 5Kg装的2J车厘子288元、2.5Kg装的3J车厘子199元、2.5Kg装的4J车厘子259元……近日，不少商超、水果零售店和水果批发市场的车厘子频频降价，一些水果摊位边竖起“进口车厘子促销”的招牌，引起众多消费者关注。有网友表示：“这价格，要实现‘车厘子自由了’。…
- 评论
- 关注