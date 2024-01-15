为维护银行体系流动性合理充裕，1月15日中国人民银行开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足了金融机构需求。

本次MLF操作期限为1年，中标利率2.5%；逆回购操作期限为7天，中标利率1.8%。中标利率均与前次持平。

中国人民银行官网截图

由于当月有7790亿元MLF操作到期，本次MLF操作为增量续做，净投放2160亿元。招联首席研究员董希淼表示，近期政府债券发行加速，年初信贷投放速度加快，都会对市场流动性带来一定影响。中国人民银行增量续做MLF操作，有助于维持市场流动性合理充裕，保障开年之际金融市场平稳运行。（记者张千千）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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