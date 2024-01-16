人民网北京1月16日电 （焦磊）“在这里，我第一次意识到学好技能的重要性。”日前，在由花旗银行（中国）有限公司与中国光华科技基金会发起的“青年之桥”公益行动首届成果展示会上，大同机车技师学院学生王超然明确了自己未来的奋斗目标。

青年是国家经济社会发展的生力军和中坚力量。据了解，自2023年3月启动以来，“青年之桥”公益行动以援助中西部农村青年成长为目标，通过帮助中职学校建立产教融合培养体系、支持中职学生前往知名企业参加社会实践和研学，助力青年职业技能提升，推动人才就业，自项目运行以来已有超1500名青年从中获益，为中西部青年发展铺就了一条成才之路。

“多年来，花旗一直关注与支持青年群体发展，帮助青年提高就业与创业机会，助力稳就业助创业的政策目标。构建有效人才输送桥梁，提升职业教育发展能力，化解青年就业难题是‘青年之桥’公益行动的灵魂使命与初心目标，我们希望通过与中国光华科技基金会合作助力社会培养更多青年人才。”花旗银行（中国）有限公司副行长滕红军说。

“青年之桥”公益行动首届成果展示会现场。主办方供图

受益于“青年之桥”公益项目，越来越多的青年在京津冀地区、长三角区域和粤港澳大湾区，参加社会实践教育与研学，提升自身职业技能，找到未来发展方向。

据“青年之桥”项目负责人任伟介绍，“青年之桥”公益项目从调研到实施，已经走过内蒙古、甘肃、四川等10个地区12所中职学校，围绕职业能力提升开展企业研学和实践，帮助青年找到强化自我认知、发掘自身潜能的路径，明确未来奋斗目标、明晰个人职业发展规划。

对于青年们在项目中的成长，中国光华科技基金会副秘书长钟斌清表示，花旗“青年之桥”公益行动，助力中西部地区中职青年学生感知新思想、接受新理念、学习新知识、掌握新技能，为青年学子搭建了施展才华的舞台。

在数字化时代，互联网营销技能愈加重要。掌握这一技能不仅是适应当今数字时代的必要手段，也是提升个人职业发展和创业成功的有效途径。

据悉，为适应时代发展，培养适合社会需求的多层次人才，“青年之桥”公益行动新项目——互联网营销技能培训公益活动正式启动。新项目将围绕青年学生互联网营销技能培训等方面能力培养，为学生提供展示自我、交流学习的平台，助力更多的青年人更好地适应时代发展的需求。

“通过‘青年之桥’公益行动，学生们不仅提升了技能，更在实践中学会了团结、互助与奉献的精神。”来自职业院校的多位负责人表示，学校将大力支持此类公益项目，一同推进青年就业实践和成长成才。（实习生张泊洋对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)

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