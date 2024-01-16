2023年以工代赈带动253万群众务工就业
2024年01月16日19:20 | 来源：新华网
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新华社北京1月16日电 国家发展改革委16日发布消息，2023年，通过实施以工代赈政策，累计吸纳带动253.4万名低收入群众务工就业，人均增收1.4万余元。
国家发展改革委有关负责人说，2023年，国家发展改革委会同有关部门持续抓好以工代赈工作，加大中央专项投资支持力度，实施一大批以工代赈专项项目，同步督促指导地方在重点工程项目和中小型农业农村基础设施建设中大力推广以工代赈方式，有效拓宽农村低收入群体和城乡就业困难劳动力就近就业渠道。
下一步，国家发展改革委将会同有关部门和地方持之以恒抓好以工代赈各项工作，进一步拓展以工代赈政策实施范围，进一步扩大劳务报酬发放规模，充分发挥以工代赈稳就业、保民生、促发展的重要作用。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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