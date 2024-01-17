新华社太原1月16日电（记者梁晓飞）“截至目前，山西10座国家智能化示范煤矿全部建成，全省累计建成118座智能化煤矿、1491处智能化采掘工作面。”在16日于山西省晋城市召开的山西省煤矿智能化建设现场交流会上，山西省能源局副局长苗还利说。

山西是全国重要的综合能源基地，也是首个能源革命综合改革试点省份。顺应新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，山西把煤矿智能化建设作为深化能源革命综合改革试点的重大举措，全力推动煤炭产业与数字技术一体化融合发展。

2023年，山西年产能180万吨以上的生产煤矿智能化改造工程已全部开工，新建成81座智能化煤矿、498处智能化采掘工作面。目前，山西已建成智能化采掘工作面的煤矿共281座，年产能总计74750万吨，占全省生产煤矿总产能的61.91%。

“井下采掘作业等危险岗位减少96人，综合回采水平提高20%。通过智能化改造，洗煤厂每年多洗选30万吨原煤，效率提升10%以上。”山西天地王坡煤业有限公司负责人付天光说，煤矿智能化建设三年来，“减人、增安、提效”的作用逐步显现。

在危险岗位“减人”的同时，煤矿智能化开采员、煤矿智能化掘进员、采矿安全监控系统值班员等一批新工种需求快速增加。天地王坡煤矿联合华为、中煤科工等科研单位打造5G+智能化创新孵化器，提升智能化人才储备。

伴随数实融合，新的产业形态加速涌现。华为煤矿军团全球总部落户山西太原，众多智能化厂商在山西投产研发制造，省级煤炭工业互联网平台即将上线运行，进一步推动煤矿智能化产业集群化、链条式发展。

苗还利表示，下一步，山西煤矿智能化建设重点将由目前的以采掘工作面为主，转向全矿井智能化建设阶段。2024年，全省年产能120万吨以上和灾害严重生产煤矿智能化建设将全部开工，全年将新建成150座智能化煤矿。

(责编：王震、陈键)

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