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陕西榆林：集体经济“金钥匙”打开农民“增收门”

2024年01月17日09:12 | 来源：新华社
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新华社西安电（记者陈钢 李亚楠 雷肖霄）进入腊月，年关将至。71岁的杨有山跟老伴坐在炕头，盘算起2023年的收入：合作社股份分红8000元，门面房租金5万多元，村里发了1.2万元的老年人生活补贴。“算下来有7万多元，托集体经济的福，日子越来越好了！”

杨有山所在的陕北榆林市靖边县张家畔村，多年来发展了餐饮、住宿等18处集体经济实体。2022年，村集体经济收入566万元，其中400多万元用于村民分红和福利发放；2023年村集体经济收入预计突破600万元。“集体经济家底厚了，村民财产性收入才能稳步提升。”张家畔村党支部书记李忠说。

村史馆里记录着张家畔的发展史。20世纪90年代，在党支部坚持下，村集体保留70%的土地，为集体经济打下坚实基础；之后30年，持续壮大集体资产，为困难村民兜底保障；2017年进行集体产权制度改革，成立股份合作社，村民变股民，参与集体经济管理和分红……

地处黄土高原和毛乌素沙漠交界处的榆林市，近年来持续深化农村改革，以加强基层党组织建设为引领，不断壮大集体经济，推动农民收入节节提升。

在榆林农村集体产权制度改革中，许多“块块田”“绺绺地”整合集中，通过规模化经营实现降本增产；许多山梁沟峁间的窑洞变身特色民宿，村民吃上“旅游饭”；许多土地资源贫瘠的村庄抱团发展，“联村共建”吸引企业落户……发展至今，榆林市已实现集体经营收益全覆盖、集体经济薄弱村全消除，集体经营收益50万元以上的经济强村达到300多个。

在榆阳区大纪汗村，50岁的高志伟将自家两亩耕地流转给一家种业集团，自己靠种地手艺在农场务工，他说：“除了流转费，每个月还能领5000多元工资。”

产业发展吸引了许多年轻人回乡创业。榆阳区赵家峁村打造“杏花溪谷、峁上人家”为主题的休闲度假村，年旅游收入近千万元。村民赵浩浩2019年回到家乡，投资了一家窑洞民宿，2023年高峰时期，每天能接待200多人。

产业兴旺为美丽乡村提供了广阔舞台。在黄河岸边的佳县赤牛坬村，100多位村民身着传统服饰，变身“演员”，用窑洞做背景，用农具做道具，耕种、打夯、纺线，为游客再现黄土高原上祖辈生产劳动的场景，昔日小山村摇身变成3A级旅游景区。

村民李延利说：“除了土地流转费，还有村集体分红、演出费、自家小买卖的收入。我给孩子买了一套市区商品房和一辆轿车，日子越过越红火！”

“集体经济成为乡村振兴的‘金钥匙’，为农民打开致富增收之门。越来越多的宜居宜业和美乡村，展现出收入丰、产业兴、生活美的乡村振兴新图景。”榆林市农业农村局副局长苗霞说。

(责编：王震、陈键)
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