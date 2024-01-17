原标题：金融支持长三角一体化再升级 上海农商银行上海长三角一体化示范区分行开业

2024年1月，《长三角一体化示范区重大建设项目三年行动计划（2024-2026年）》发布。计划明确要推动一厅三片出功能出效益、加快提升集聚度和显示度、保障重大项目加快建设等，标志着示范区建设向纵深推进。

1月16日，上海农商银行上海长三角一体化示范区分行开业，未来将成为该行金融支持长三角一体化各项举措推进的又一有力保障。

上海农商银行表示，开业后，上海长三角一体化示范区分行将秉持“专业化经营、综合化营销、平台化运作”的经营理念，成为该行深度融入长三角一体化进程的中坚力量。

分行将紧跟《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》及《关于在长三角生态绿色一体化发展示范区深化落实金融支持政策推进先行先试若干举措》等政策指引、要求，严格遵循金融监管规范，贯彻上海农商银行“普惠金融助力百姓美好生活”的企业使命，一方面依托长三角绿色金融服务平台提高区域内绿色企业支持力度，发展绿色信贷，并加强与金融同业协作，支持绿色企业的资本运营；另一方面依托区域内科创成果转化政策，加强对于双创债权市场等重点项目支持力度，为科创企业提供综合金融服务。

近年来，为积极落实国家长三角一体化发展战略，上海农商银行将推进长三角区域金融服务纳入自身的发展战略，并聚焦“一体化”关键词，通过“业务走出去、品牌走出去、管理走出去、资本走出去”，全面支持长三角一体化高质量发展。

聚焦一体化金融合作，上海农商银行自2018年起牵头推进区域内农村金融机构协同常态化，与浙江农商联合银行、江苏省农村信用社联合社、安徽省农村信用社联合社，以及长三角地区的农商银行建立长三角农村金融常态化工作机制，建立公司金融、金融市场及贸易金融三个专业委员会，推动成员单位互联互通、资源共享、优势互补、深化合作，提升长三角农金机构的市场影响力，提供综合、优质、全面的金融服务。其中，凭借在金融市场、资产管理、贸易金融等方面的优势，该行与多家长三角农村金融机构启动或深化外汇资金、代理结算、贸易融资等业务合作，共同为客户创造价值。

聚焦一体化业务覆盖，上海农商银行以申城为圆心，不断拓展金融服务辐射半径，充分发挥该行在普惠金融、科创金融、乡村振兴、绿色金融等领域的经营特色，全力满足长三角区域对金融服务的需求。一方面强化自身“总分联动”，以嘉善、昆山地区分支机构为支点，服务当地区域经济发展；另一方面于2020年成立长三角金融总部，通过深入落实“一个核心、一项机制、一支队伍”三大重要举措，推进以“客户、产品、组织、保障”为核心的四大体系建设，围绕综合金融、产业集群、交通物流、医疗健康和新基建等行业，深度融入长三角一体化进程、全面支持长三角高质量发展。

聚焦一体化谋篇布局，以资本为纽带，通过股权投资，搭建合作平台，推动区域产业协同发展。目前，上海农商银行已投资参股海门农商行、杭州联合银行，是兼具响应长三角一体化国家发展战略以及长三角农商行区域发展特色的重要创新实践。

上海农商银行表示，上海长三角一体化示范区分行将以新面貌、新作为，开创合作共赢新局面，围绕新一轮《三年行动计划》的重点布局，助力做好塑功能、做示范、重衔接、强保障等工作，在“一厅三片”重点区域和生态环保、设施互通、产业创新、民生服务四大重点领域贡献更多的金融力量，以高质量发展书写新时代答卷。

(责编：董童、李源)

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