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尺素金声丨超越3000万辆，中国汽车产销何以15年保持世界第一

2024年01月17日11:10 | 来源：人民日报客户端
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“高铁过江看到，不知道运的谁家车出海，感叹，如今我国自主品牌出海创新高，走向世界……加油啊2024！”

新年伊始，俯瞰长江上满载出口汽车的滚装船顺流而下，一位博主在社交媒体上发出这样的感叹。朴实的话语，流露出对中国迈向汽车强国的自信。

1月11日，中国汽车工业协会发布的最新数据显示，得益于一系列稳增长、促消费政策持续推进，汽车市场活力和消费潜能进一步激发，市场需求较快释放，2023年，中国汽车产销双双超过3000万辆，连续15年稳居世界第一。

年产销超越3000万辆，对中国汽车产业而言实属不易。从2010年产销超1000万辆、跃居世界第一，到年产销2000万辆，中国汽车行业用了3年；然而，跨越年产销3000万辆整数关口，却足足花了10年。其间，既有2017年销售两位数增长、达到阶段性峰值2887.89万辆的轻松，也有随后连续三年负增长、进入转型调整期的压力；既有新能源汽车高速成长的喜悦，也有燃油车被消费替代、大幅下滑给传统车企带来的痛楚……无论市场如何起伏，中国汽车人坚持创新求变，终于迈上年产销3000万辆新台阶。

年产销超越3000万辆，得益于抓住汽车产业电动化、智能化转型的历史机遇，率先改换新赛道，培育新动能，铸就新优势。2014年，习近平总书记在上海考察时指出“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”，为中国汽车工业的发展指明了方向。此后，各部门先后推出70余项政策措施，推动建立结构完整、有机协同的产业体系，培育全球最大的消费市场，形成新能源汽车与相关行业互融共生、合作共赢的良好发展局面，在产业变革期占据了主动、筑牢了根基，也为推动全球汽车产业电动化转型贡献了中国力量。

年产销超越3000万辆，离不开放开新能源汽车准入门槛、取消乘用车外资股比限制等一系列改革开放措施，为汽车市场注入生机活力。正是第一家外商独资车企特斯拉的“鲶鱼效应”，倒逼国内车企加速升级转型。“蔚小理”等造车新势力为汽车产业带来了全新商业模式、用户运营模式以及颠覆性的产品定义和定价体系。随之而来的“卷”配置、“卷”技术、“卷”价格、“卷”服务，在为消费者奉上一款款高技术含量、高性价比产品的同时，也带动中国汽车全产业链加快突破核心技术卡点，加速技术降本、规模降本、管理降本，从而铸就了中国汽车全球领先的竞争力。2023年，中国整车出口491万辆，有望跃居世界第一。

年产销超越3000万辆，更离不开中国汽车企业践行用户导向，从工程师思维向用户思维全方位转型，围绕解决用户“痛点”，提升用户体验，持续技术迭代、服务升级、品牌向上。从充电一次续航1000公里的麒麟电池，到充电5分钟续航400公里的800伏高压碳化硅平台；从中央集成式电子电气架构，到可油、可电、可混动、可增程的超级混动系统；从引入AI大模型的智能座舱，到不依赖高精地图的城区NOA领航辅助驾驶系统……中国汽车智能化、电动化技术正引领全球消费潮流。

站在年产销3000万辆的崭新起点，中国汽车行业依然有不少深层次难题需要破解。比如，如何避免重复建设、如何走出“增量增收不增利”、如何防范在核心技术领域被“后发赶超”、如何持续提升中国品牌含金量、如何推动合资企业加快转型升级、如何以高质量“走出去”融入国际市场……为早日实现“汽车强国梦”，中国汽车人正聚焦高质量发展，迎难而上，勇毅前行。

(责编：王静、袁勃)
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