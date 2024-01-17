原标题：与光同行，共启低碳未来！阳光电源高铁冠名列车今日启程

1月17日，阳光电源高铁冠名列车首发仪式在上海虹桥站隆重举行。阳光电源高级副总裁吴家貌，阳光电源光储集团副总裁孙文濮，华铁传媒创始人、董事长路立明等领导出席见证，共同见证了这一历史时刻。

赋能高铁，节能增效

2024一年一度“全民大迁徙”春运即将来袭，在这个重要的节点，阳光电源率先奏响春运高铁冲锋号，以“阳光电源 光伏·储能专家”为主题，借助高铁这张“移动名片”，搭乘“中国速度”，全方位传播“低碳”理念，助力中国工商业界用能革命和低碳转型，加速“30·60”目标实现。

本次“阳光电源”高铁复兴号、和谐号，深度覆盖长三角、粤港澳大湾区，肩负社会绿色使命，将更高收益、更安全可靠、更省心体验的专业实力传递给全国各地旅客，为绿色发展注入更长远的生命力。

与光同行，“碳”索未来

当前，以光伏、储能为代表的新能源技术，正在重塑千行万业“低碳”新格局。近年来，清洁能源在中国能源消费中的占比提升至25.9%。随着利好政策不断出台，市场机制不断完善，绿电消费从“配角”逐渐成为“主角”。

阳光电源深耕新能源行业27年，始终坚持“技术实力派”初心，作为专业的工商业光储充系统解决方案提供商，阳光电源是业内唯一实现工商业光储充一体化解决方案“软硬件全栈自研、全流程高度一体化”的企业，不仅能提供更安全可靠的产品，还能帮助客户全生命周期安心、省心、快速赚钱，守护用户资产，助力绿电效益最大化。

据悉，阳光电源光储充一体化解决方案还曾为2022年北京冬奥会、2020年迪拜世博会、2008年北京奥运会等提供绿电守护。如今，阳光电源围绕太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车等核心赛道，布局十大业务，已进驻全球150多个国家的众多行业，包括汽车制造、建材生产、化工、交通等领域，为客户提供世界一流的清洁能源解决方案，助力绿色低碳与经济高质量发展。

依托不断增加的客流，“阳光电源”高铁冠名列车将作为一张清洁能源的“流动名片”， 让广大旅客近距离感受清洁能源的魅力，为长三角和粤港澳大湾区的新兴产业发展注入新动能，跑出绿色“加速度”。

(责编：曹淼、李源)

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