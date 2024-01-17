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天舟七号发射窗口天气满足发射条件

2024年01月17日14:49 | 来源：新华网
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　　新华社海南文昌1月17日电（黄国畅、杨茹）天舟七号货运飞船发射在即，记者17日从文昌航天发射场了解到，从最新的气象会商结果来看，发射窗口天气满足发射气象条件。

　　气象会商在航天发射中具有非常重要的作用。火箭发射前，航天工作者通过气象会商对气象数据进行分析，精准预测出火箭发射窗口期间的气象条件。天舟七号任务开展以来，文昌航天发射场气象科技人员精心准备、精心组织、精心实施，为火箭垂直转运、燃料加注、发射窗口等关键节点提供决策依据，确保任务顺利实施。

　　据文昌航天发射场气象室科技人员介绍，从最新的气象会商结果来看，发射窗口天气较好，多云渐晴满足发射气象条件。发射日当天多云有零星小雨，但在发射窗口时间段湿度将逐渐减小，无降水、无雷暴、无地面大风，满足任务发射气象条件。

　　天舟七号任务开展期间，文昌整体处于干季，降雨雷暴较少。发射场科技人员针对干季高空风场气候特征，持续加强高空风场的探测频率、精度，密切关注高空风场切变以及大气电场演变。根据分析研判，近日气象条件符合发射基本环境要求。

(责编：岳弘彬、袁勃)
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