人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

守护城市一线工作者 优衣库发起系列暖心活动

2024年01月18日08:52 | 来源：中国网
小字号

原标题：守护城市一线工作者 优衣库发起系列暖心活动

2024春节将至，有人为“加长版”假日开始规划行程，有人多年未归家过年提早收拾行囊，也有人继续选择坚守岗位，以良好的精神面貌和服务态度，守护万家幸福新年。

“今年我还是会在街道值班。前几年主要是安全防护健康第一，现在讲的是邻里和谐，快乐过年”。来自四川成都成华区的街道工作者盛平表示，给大家营造轻松欢乐的社区氛围是当下首要任务。

来自上海的沈大维今年刚成为网约车司机一员，“春节本来车就少，但是很多人今年会出来走亲访友，超长假期也有很多外省市游客来玩。所以，今年肯定尽量出车，自己少休息点。也希望能多赚点，做个‘开门红’吧。”

据了解，优衣库持续关注城市一线工作者，发起系列暖心活动，以服装科技之力守护他们活力自在地进行冬日工作。如今，延续新衣寓意，为这些“城市英雄”们送上代表希望与幸福的新春祝愿，不仅以服装的品质和功能守护他们的冬日温暖，更传递一份符合工作需要、坚守岗位的仪式感。

作为社区工作者，盛平需要随时待命，穿梭辖区解决停水停电、快递送错等生活问题。“我其实也是个爱打扮的女生。这条工装裤不仅设计潮流，而且穿起来很休闲舒适，在社区奔走时感觉很轻松，穿的酷酷的也更有干劲!希望来年继续守护邻里和谐，为大家服务。”

“网约车也是城市名片，不能穿的太随意。”沈大维表示，“这件衬衫一抖就挺括，很适合司机这个职业，方便又省事。搭配这条裤子，有弹力还松快，久坐车里不勒不难受。穿新衣服开车，人舒服了精神也好，多接几单、多送几位乘客没问题!”

快递小哥王成文也收到了优衣库新衣，“这件外套有很多大口袋，可以多装数据线、充电宝、胶带等工具，非常实用。而且面料防风防水，取件送件也不怕刮风下雨。这样在2024年我能更准时地把单子送给用户，也希望大家对快递行业多多包涵。”

不仅如此，优衣库还为上海、四川等地10多个家庭送去“幸福新衣”。他们中有独自过年的空巢老人，也有久未归家的外地打拼者。“优衣库针织衫穿上很显年轻和气质，恰到好处的修身设计穿的非常舒适。”独居的退休教师易红梅表示，“即使孩子不回来过年，我也能打扮一下和亲朋好友聚聚。”

云南文山的卢飘飘近几年都在上海打拼，今年她准备提早回家。“这件羽绒服很特别，轻便保暖，版型也很时尚，穿回家过年好看又不冷。给家里人也带一件回去也不贵，一起舒适和温暖。”

优衣库方面介绍，为让更多人“买得安心 穿得幸福”，全国900多家门店和网店已经抢先开启“幸福集市”年货节，带来百款新品，包括龙年新印花卫衣、红红火火的保暖内衣、轻暖便携的高级轻羽绒、耐久防水的功能外套等。同时，还提供了门店自提、门店急送等便民服务，带给全民“穿新衣有好事”的新年幸福感，品质安心的年货消费新选择。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
天舟七号货运飞船发射任务取得圆满成功
　　人民网北京1月17日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年1月17日22时27分，搭载天舟七号货运飞船的长征七号遥八运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约10分钟后，天舟七号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道，之后飞船太阳能帆板顺利展开，发射取得圆满成功。后续，天舟七号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。…
点火起飞！长征七号托举天舟七号货运飞船升空
　　人民网北京1月17日电 （记者赵竹青）1月17日22时27分许，搭载天舟七号货运飞船的长征七号遥八运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部