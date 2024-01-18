原标题：守护城市一线工作者 优衣库发起系列暖心活动

2024春节将至，有人为“加长版”假日开始规划行程，有人多年未归家过年提早收拾行囊，也有人继续选择坚守岗位，以良好的精神面貌和服务态度，守护万家幸福新年。

“今年我还是会在街道值班。前几年主要是安全防护健康第一，现在讲的是邻里和谐，快乐过年”。来自四川成都成华区的街道工作者盛平表示，给大家营造轻松欢乐的社区氛围是当下首要任务。

来自上海的沈大维今年刚成为网约车司机一员，“春节本来车就少，但是很多人今年会出来走亲访友，超长假期也有很多外省市游客来玩。所以，今年肯定尽量出车，自己少休息点。也希望能多赚点，做个‘开门红’吧。”

据了解，优衣库持续关注城市一线工作者，发起系列暖心活动，以服装科技之力守护他们活力自在地进行冬日工作。如今，延续新衣寓意，为这些“城市英雄”们送上代表希望与幸福的新春祝愿，不仅以服装的品质和功能守护他们的冬日温暖，更传递一份符合工作需要、坚守岗位的仪式感。

作为社区工作者，盛平需要随时待命，穿梭辖区解决停水停电、快递送错等生活问题。“我其实也是个爱打扮的女生。这条工装裤不仅设计潮流，而且穿起来很休闲舒适，在社区奔走时感觉很轻松，穿的酷酷的也更有干劲!希望来年继续守护邻里和谐，为大家服务。”

“网约车也是城市名片，不能穿的太随意。”沈大维表示，“这件衬衫一抖就挺括，很适合司机这个职业，方便又省事。搭配这条裤子，有弹力还松快，久坐车里不勒不难受。穿新衣服开车，人舒服了精神也好，多接几单、多送几位乘客没问题!”

快递小哥王成文也收到了优衣库新衣，“这件外套有很多大口袋，可以多装数据线、充电宝、胶带等工具，非常实用。而且面料防风防水，取件送件也不怕刮风下雨。这样在2024年我能更准时地把单子送给用户，也希望大家对快递行业多多包涵。”

不仅如此，优衣库还为上海、四川等地10多个家庭送去“幸福新衣”。他们中有独自过年的空巢老人，也有久未归家的外地打拼者。“优衣库针织衫穿上很显年轻和气质，恰到好处的修身设计穿的非常舒适。”独居的退休教师易红梅表示，“即使孩子不回来过年，我也能打扮一下和亲朋好友聚聚。”

云南文山的卢飘飘近几年都在上海打拼，今年她准备提早回家。“这件羽绒服很特别，轻便保暖，版型也很时尚，穿回家过年好看又不冷。给家里人也带一件回去也不贵，一起舒适和温暖。”

优衣库方面介绍，为让更多人“买得安心 穿得幸福”，全国900多家门店和网店已经抢先开启“幸福集市”年货节，带来百款新品，包括龙年新印花卫衣、红红火火的保暖内衣、轻暖便携的高级轻羽绒、耐久防水的功能外套等。同时，还提供了门店自提、门店急送等便民服务，带给全民“穿新衣有好事”的新年幸福感，品质安心的年货消费新选择。

(责编：董童、李源)

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