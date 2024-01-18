人民网北京1月18日电 （记者栗翘楚）借由一块手持智能中控屏，全屋家电实现互联互通：看电视时，一键开启观影模式，享受沉浸影音；睡觉时，语音唤醒AI助手，远程控制灯光、空调……近年来，全屋定制、个性化场景定制越来越受到消费者的青睐，伴随着全屋智能系统不断升级，让家电品类更加丰富。

消费是中国经济增长的第一拉动力，最终消费的支出对经济增长的贡献超过60%。促进绿色智能家电消费，既是支撑经济增长的需要，更是推动产业提质升级的需要。

近日，万科企业股份有限公司与华为技术有限公司在深圳举行全屋智能战略合作协议签署仪式，旨在充分发挥双方在行业内的资源、技术优势，全面落实国家扩大内需、发展数字经济政策的战略决策部署，落实关于建筑数字化、智能化以及数字家庭建设的部署，加快发展智慧建筑与数字家庭产业生态，进一步提升消费者的居住品质和生活便利。

根据战略合作协议，双方围绕“好房子”标准，探索地产行业发展新思路，提升建筑设施数字化属性。同时，双方将就智慧城市、智慧社区、全屋智能解决方案等前沿科技、产品、技术展开充分交流与合作。万科将发挥在地产项目建造以及自主装配方面的能力优势，华为将发挥在技术创新、生态发展等方面的综合实力和丰富经验，共同探索万科打造的“未来城市”与华为的全屋智能技术的深度融合，打造一批空间智能化的精品工程，进一步提升智慧社区、智慧城市的空间功能品质。

从智能家电到全屋智能，家电产业增长空间在不断拓宽。业内人士表示，随着各类智能化设备越来越多，连通生态孤岛、实现跨品牌互联互通，成为智能家电发展的必然。全屋智能的构建，离不开家电、家居、通信、互联网、内容服务商等多方的参与。

2023年7月，国务院办公厅印发的《关于恢复和扩大消费措施的通知》明确提出，推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。业内人士表示，伴随人工智能、5G、物联网等新一代信息技术在家居领域落地，家电已逐渐从人机交互的单体智能走向万物互联的全屋智能阶段，将助推家电行业开拓发展新空间。

(责编：方经纶、高雷)

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