原标题：蒙牛卢敏放：中国乳业从供应链到产品品质已走在国际前列

1月16日晚，世界经济论坛举办期间，2024腾讯财经“韧性增长下的世界与中国经济”主题活动在瑞士达沃斯举办，蒙牛集团总裁卢敏放受邀出席并发表主题演讲。他指出，经过多年发展，中国乳业的供应链已经被重构，这让我国乳品的成本和品质具备了相当的国际竞争力。

“15年前，中国的酸奶市场基本都是外资主导，如今本土品牌已经成为主流，”卢敏放说，“其中一个重要的原因就是我们产品本身品质的提升，我国乳业的供应链已经从欧洲家庭作坊式走向美国大市场大供应链的模式，从而在产品品质控制上有了飞跃式提升。”

卢敏放指出，未来乳品行业需要在绿色低碳、质量数据挖掘等方面加大技术投入，以释放出更多生产力，让产业具备更大的竞争力。此外，乳品企业要在基础营养研发上加大投入，消费者需要更营养的产品，这是不确定的大环境下市场依然确定的需求。

1月15日至19日，世界经济论坛第五十四届年会在瑞士达沃斯举行，年会以“重建信任”为主题，聚焦经济增长、气候与自然行动、能源安全、技术治理和人类发展等热点展开讨论。来自120个国家的2800多位领导者、300多位政要，聚焦全球热点问题，共商建设美好世界。

(责编：董童、李源)

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