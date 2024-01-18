原标题：龙腾万里 共话传承 浦发故宫文化主题信用卡（祥龙献瑞版）全新上市

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，“文以载道,以文化人”。源远流长、博大精深的中华优秀传统文化是中华民族的突出优势。2024年是农历甲辰龙年，“龙”文化历史悠久，经过数千年的积淀，具有独特的精神价值、文化价值。“龙”作为中华民族重要的精神象征和文化符号，在中国传统文化中被视为吉祥、繁荣和力量的象征，深受人们的喜爱。

值此农历龙年到来之际，浦发信用卡与北京故宫文化传播有限公司联合推出龙年贺岁主题产品——浦发故宫文化主题信用卡（祥龙献瑞版），彰显中华传统文化底蕴，弘扬优秀传统文化，为热爱国潮的年轻客群提供生活文娱好礼权益，为广大持卡人提前送上龙年新春的真挚祝福。

据悉，此次故宫文化龙年贺岁主题借记卡与信用卡同步发行，产品采用精密烫、浮雕等工艺，图案玲珑浮凸，富有立体感。卡面设计以故宫九龙壁为灵感来源，金龙雄壮威严，穿梭于云层之中，结合中国红与金色，喜庆热烈，寓意吉祥，表达飞龙乘云、龙腾万里的美好祝愿，蕴含着东方美学的魅力。活动期间，成功申请浦发故宫文化主题信用卡(祥龙献瑞版)的新用户，连续3个月，每月使用该卡通过银联渠道任意消费3笔，可于达标次月随机领取生活文娱好礼一份。礼品包括腾讯视频会员权益、网易云音乐会员权益、京东商超权益、智能美眼仪，活动期间最多可累计获得3次权益领兑资格。让用户在感受传统文化魅力的同时，收获丰富的金融服务体验。

近年来，浦发信用卡持续深耕传统文化领域，与北京故宫文化传播有限公司于2018年起正式开展合作，已联合发行千里江山图、瑞雪太和殿等多款故宫文化主题信用卡产品，获得了市场和广大持卡人的喜爱和好评。浦发信用卡此次推出祥龙献瑞龙年贺岁主题版面，深刻洞悉用户在精神文化层面的多元需求，不断丰富文创卡产品线，逐步拓展“金融+文化”商业模式，传承中国传统文化的精神，与消费者建立文化共鸣，为品牌注入深厚的文化力量。

浦发信用卡通过信用卡这一载体，让传统文化基因焕发新的魅力，满足消费者不断升级的文化消费需求，与现代消费生活产生共鸣共振。通过为持卡人提供丰富专属福利，将传统文化与金融服务有机结合，打造独具特色的金融体验，持续激发在文化金融领域的生机与活力，为用户带来更多惊喜和期待。

(责编：董童、李源)

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