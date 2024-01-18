原标题：海信贾少谦出席瑞士达沃斯论坛：全球化虽有波折但一定是大势所趋

1月17日，海信集团董事长贾少谦应邀出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛第54届年会（冬季达沃斯论坛），并与德国默克集团CEO葛丽鹤（Belén Garijo）、国际货币基金组织（IMF）原副总裁朱民、伦敦政治经济学院教授金刻羽等，共同参加“中国可持续增长论坛”，探讨如何坚持高质量发展，开展全球化竞争与合作，为中国经济增长注入动力，避免陷入长期中等收入陷阱等问题。

“全球化是大势所趋，虽然目前遇到了一些困难，但困难是暂时的，我们对未来充满信心。”本届世界经济论坛的年会主题是“重建信任”，贾少谦在“中国可持续增长论坛”上表示，海信集团2023年的营收和利润都保持了两位数的增长，在国内市场及全球各个国家和地区增长幅度也都超过了两位数。从海信和中国企业全球发展来看，一个更加开放更加透明更加有利于市场化运作的环境，可以让企业更好地克服疫情后的困难，实现供应链稳定和健康发展。

对于中外企业的竞争与合作问题，贾少谦认为，竞争是市场经济的一个主要特征，经过近几十年的发展，中国企业对竞争的认知发生了很大的变化，大家愿意接受竞争的挑战，并在这个过程中相互学习借鉴，向世界上先进的百年企业学习。这也给了中国企业更多的启发，形成了各自的全球化发展脉络。同时，竞争的另一面是合作，例如海信和日本公司在很久之前就建立了深度的合作关系，海信和日立合作生产的中央空调产品在中国多联机市场占据了第一的市场位置，所以，在竞争之外，中外企业的合作将成为未来市场化、全球化状态下重要主题。

“未来，海信将持续通过科技创新，不断提升自己的产品和服务，为中国和全球消费者提供良好的消费体验和服务感受，并在这个过程中坚持长期主义。”贾少谦指出，从全球范围来看，企业不断向高技术和高端产业转型升级，低端产品正不断被中高端产品所替代，而这也正是海信发展的路径之一。

贾少谦在论坛中特别提到，海信在全球拥有4000多家供应链企业，并十分注意在绿色制造和绿色供应链环节，积极进行全面布局和全球行动，以利他之心积极践行ESG发展理念，不断减少碳排放，更多使用可回收家电材料，主动承担起对世界、社会、气候变化和历史发展的责任。

(责编：董童、李源)

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