人民网北京1月18日电 （记者许维娜）老旧小区改造，提升老百姓获得感；推广数字化、网络化、智能化服务，城市运行更高效；保护好城市历史文化遗存，延续城市文脉……一个个惠民项目，一幕幕生动场景，不断记录着城市更新行动的足迹。

在城市更新过程中，如何保护好历史文化遗存，让传统和现代融合发展，是一个重要课题。记者注意到，近年来，不少地方在改造老城、开发新城过程中，坚持保护与发展并重，在延续城市历史文脉方面，作出了有益探索。

推进城市更新，离不开法治保障。近年来，多地出台条例，规范城市更新活动。《北京市城市更新条例》将自2023年3月1日起施行，《上海市城市更新条例》已于2021年9月1日起施行，《深圳经济特区城市更新条例》已于2021年3月1日起施行……

全联房地产商会常务会长、城市更新分会会长柴志坤表示，新时期应寻找政策创新和突破，调整和改变传统的城市发展理念，以惠民为城市发展的主要目标，以共享为城市管理的核心理念，以智慧绿色低碳作为城市未来的重要资产，而要实现这些目标，必须建立新的行业生态，搭建区域性的多元化主体参与的系统性工作平台，以实现政策资源资金的统筹，近远期目标和社会经济效益的平衡。

为调动市场主体积极性，《北京市城市更新条例》列出一系列激励保障举措，如建筑规模激励、用途转换和兼容使用、国有建设用地配置方式、弹性年期供应与土地续期等，并明确了政府在资金、税收、金融等方面的支持政策。《上海市城市更新条例》也鼓励创新土地供应政策，激发市场主体参与城市更新活动的积极性。

上海市闵行区委常委、副区长汪向阳表示，闵行区城市更新以总规为纲领、以政策文件为支撑、以专项规划为指导、以详细规划为基础，积极培育城市更新项目，推进城市更新发展。

全联房地产商会城市更新分会指导委员、同济大学城市风险管理研究院院长孙建平表示，城市更新是提升城市功能的重要契机，要抓住安全韧性城市建设这一基准线，要考虑风险隐患的复合性，充分认识城市更新行动的战略性、综合性，探索项目资金平衡的模式，推进政策制度的持续创新。

全联房地产商会党委常务副书记、秘书长赵正挺表示，2024年的城市更新，应更多着眼推进中央部署的保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，在实施更新时同步落实“三大工程”建设相关要求。

实践中，如何引导社会资本参与并发挥作用，一直是难题。中国人民大学国家发展与战略研究院城市更新研究中心主任秦虹表示，政策、资金、专业化能力是城市更新不可或缺的三大支撑。统筹主体的建立是破解片区更新的关键，其完成需要统筹“策划、规划、资金、运营”，并建立“城市大账、城市总账、项目子账、合作分账”。

(责编：乔业琼、高雷)

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