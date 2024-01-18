人民网北京1月18日电 （记者孙博洋）1月17日，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）第五届执委会暨专门委员会联席会议在北京召开。

会议强调，认可工作要按照市场监管总局和国家认监委要求，更好地发挥认可职能作用，突出重点、把握关键；进一步发挥委员会平台作用，凝聚各方力量，强化体制机制创新，发挥认可工作更大作用；进一步做实优化认可流程与优化认可服务工作，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

会议要求，要进一步贯彻落实全国市场监管工作会议和全国认证认可检验检测工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，充分发挥CNAS委员会作用，着力打造公正认可、国际认可、廉洁认可、幸福认可、平安认可、文化认可“六个认可”，努力做到政治站位、纪律规矩、民主集中、核心能力、执行力、行风作风“六个提升”，积极推进“业务大练兵和行风作风建设强化年（2.0版）”，努力擦亮认可金字招牌，打造国际一流认可机构品牌，推动认可工作高质量发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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