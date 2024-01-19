新华社北京1月18日电（记者吴雨）记者18日从中国人民银行了解到，中国人民银行将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率，充分发挥货币政策委员会促进货币政策科学制定和执行的职能，加强政策沟通、稳定市场预期，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。

18日，《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》公布，司法部、中国人民银行、金融监管总局负责人就此回答了有关问题，其中介绍了《中国人民银行货币政策委员会条例》的修改情况。

据介绍，该条例自1997年发布施行以来，国务院对中国人民银行货币政策委员会的组成单位和人员作了多次调整。此次主要修改内容包括：一是明确规定货币政策委员会工作坚持中国共产党的领导；二是调整货币政策委员会组成单位和人员；三是进一步明确货币政策委员会委员类别和任免程序；四是完善工作程序，规定货币政策委员会实行例会制度，采取多种方式加强预期引导和市场沟通。

货币政策委员会实际运行已超过26年，通过在实践中不断优化完善相关工作机制和流程，积累了丰富的经验，如每季度召开一次例会，采取多种方式加强预期引导和市场沟通等。

记者了解到，中国人民银行、金融监管总局将严格落实相关要求，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，不断完善配套制度，严把准入关口，加强与其他相关部门和地方党委政府的监管协作，履行好监管职责，不断提升金融服务实体经济的能力和水平。

(责编：王震、陈键)

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