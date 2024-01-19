原标题：交通银行提供精准金融支持 助力冰雪经济释放“热效应”

这个冬天，有着“冰城”之称的哈尔滨市，凭借冰雪特色和花式宠粉火爆出圈。“尔滨”交行人积极行动，以精准金融支持助力冰雪产业发展，以贴心、周到的金融服务，传递交行“心意”。

冰雪燃情 金融添力

哈尔滨极地公园是中国最大的极地公园，也是出街堪比大型粉丝见面会、48小时收获7.11亿全网曝光的顶流IP“淘学企鹅”的家。到极地公园，看“淘学企鹅”迈着小碎步冰雪巡游，已经登上不少游客的愿望清单，极地公园客流持续保持高位。企业稳健发展的背后离不开金融护航。交行黑龙江自贸试验区哈尔滨片区分行自2019年起便与哈尔滨极地公园建立了合作关系，根据极地公园二期项目特点，量身定制金融服务方案，提供1.9亿元项目贷款。疫情期间，以参观门票为主要收入来源的极地公园因闭馆曾一度面临经营困境，饲养白鲸、北极熊、企鹅等动物所需饵料以及水电等固定成本支出给企业造成较大资金压力。了解到企业困难后，交行立即成立金融服务专班，通过新增贷款投放、调整还款计划等方式，帮助企业平稳渡过疫情难关。2021年至今，交行黑龙江省分行与极地公园进一步建立了全面战略合作伙伴关系，在信贷支持、场景引流、营销宣传等方面持续深入合作，双向奔赴、共赢发展。

共筑美好 公益同行

交行哈尔滨友谊支行地处哈尔滨中央大街繁华地段，紧邻防洪纪念塔，是旅游热门打卡地的必经之路，网点门前经常有游客驻足等待出租车、网约车，在零下二十多度的气温下，游客们经常被冻得直跺脚，睫毛都挂上了冰霜。友谊支行员工见状就在网点建起了爱心驿站，热饮、充电器、暖贴、厕所，通通安排！“外面冰天雪地，交行小姐姐递上的一杯热豆浆让我真切感受到了温暖。”浙江游客陈小姐说道。

“尔滨”的火，传递着一个温情和善意的城市形象。交行哈尔滨花园支行的13名青年员工也积极加入志愿者的行列。他们组建服务小队，利用周末时间来到哈尔滨群力音乐公园广场，向游客免费分发“暖宝宝”，并提供拍照、介绍旅游信息、推荐特色美食等服务。来自广东的6位阿姨穿的不多，收到暖贴就立马派上了用场，阿姨们由衷的说：“感谢你们的爱心！来，我们一起合个影，这个冬天会是我们美好的回忆。”

(责编：董童、李源)

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