人民网北京1月19日电 （记者许维娜）人才是推动发展的核心力量，创新是引领发展的关键因素。作为生产性服务业和现代服务业的重要支柱，人力资源服务业在促进经济发展、优化人才配置和推动就业创业方面发挥着不可替代的作用。

近日举办的超A大会暨第二届首席人才官领袖峰会上，HRA理事长、FESCO董事、总经理郝杰表示，为了适应市场的变化和需求，企业需要打破传统思维和结构限制，不断提高自身的创新力和适应能力。只有快速通过组织变革响应外界变化，更加灵活地调整战略和业务模式，才能在市场竞争中获得优势，实现可持续发展。未来，HRA将携手FESCO持续为人力资源从业者及企业提供全方位服务，共同打造共享共赢的生态平台，时刻助力企业与员工共同成长。

百川智能创始人兼CEO、原搜狗公司CEO王小川表示，随着新一代AI的崛起，HR需要拥抱最前沿的AI技术，推动公司在组织内部使用AI产品，以适应未来的工作需求。只有这样，才能为企业创造更大的价值。他强调了拥抱AI并学会与机器沟通是未来的必备技能，HR需要成为企业内拥抱AI技术的推动者，将AI视为新的生产资料和新型人。在未来的发展中，HR需要成为企业的第二发动机，为企业的可持续发展贡献力量。

国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长、人社部原党组副书记、常务副部长杨志明表示，高质量发展是中国式现代化的底色，需要数智赋能人力资源创新的支撑。加快数智赋能人力资源的五个创新，即：加快数字经济活力的技术创新；加快数智赋能的技术创新；加块产业融通和智慧场景的应用创新；加块数字经济的人才创新；加块数据要素聚集的环境创新。

在大会“创新故事TED演讲”环节，拜耳大中华区人力资源副总裁王彤表示，未来企业中人才管理的支点将会从单纯的经验、资历演变为技能。人才的技能将会在组织内形成庞大的生态系统，也会成为个人发展、个性发展、技术发展以及组织发展的战略因素。

中国惠普有限公司大中华区人力资源副总裁徐苗苗分享了惠普公司在重塑职场上的多个创新实践打造成长文化。新生代员工具有强烈的自驱力和个人成长意愿。人力资源管理应顺应时代发展，保持成长型思维，鼓励员工持续学习和成长。

甲骨文（中国）人力资源总监王欣表示，对效率的追求，往往带来了对公平性的忽视。甲骨文中国公司致力于创建多元、平等、包容的工作环境，多元化的员工队伍有助于提高企业创新能力、提升工作效率，同时也能更好地满足客户需求。

FESCO工会服务事业部总经理、HRA和谐劳动关系分会副会长翟茜表示，在传统的人力资源管理方式难以适用的今天，企业对员工的管理和关怀的范围由“岗位工作”逐渐扩大到“工作和生活的边界”。通过工会的职责与作用，职工生活品质的提升能够赋予一个组织人本主义的温度；和谐劳动关系的构建，有助于提高员工的满意度和忠诚度，进而增强组织的稳定性和竞争力。

盈理律师事务所合伙人、劳动法研究院院长郭楠表示，近年来，实施股权激励的企业日益增多，通过制定科学合理的股权激励制度，企业能够改善内部治理结构，增强凝聚力，吸纳各方面的优秀人才，在企业内部形成利益共享、风险共担的事业命运共同体，对实施激励的企业和被激励对象都具有长远意义。

(责编：乔业琼、高雷)

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