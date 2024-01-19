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岁末筑牢用户安全防线 业内：压实企业主体责任 积极强化平台治理

人民网记者 李栋
2024年01月19日16:29 | 来源：人民网
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利民之事，丝发必兴；厉民之事，毫末必去。天下无诈，是人民群众心之向往。临近岁末，诈骗行为易发多发，加强防诈反赌宣传，提高人民群众防骗意识意义重大。业内专家表示，在提升防诈意识宣传的同时，各社交平台运营方更要压实企业主体责任，为用户织密防范诈骗的“保护网”。

专家介绍，大部分人生活中频繁使用网络，但对网络安全风险认识不足，认为电信诈骗离自己很远。尤其是老年人和防范经验不足的年轻人容易上当受骗。

除了用户提高反诈意识外，平台运营方如何切实保护用户安全？“临近岁末，通过启动防诈反赌专项月活动，对违规行为加大处置和打击力度，并发起《防诈反赌倡议》，切实增强用户的防诈拒赌意识和能力。”Soul App相关负责人介绍，平台加强技术监测，通过反诈风控体系加强巡检与治理，持续加大防诈反赌科普力度。

据介绍，Soul App通过技术提升和模式创新，已上线6大风控技术手段和500多种场景布控反诈策略，并于站内营造反诈氛围，提升用户的防诈骗意识。

“2023年以来，上线的定向叫醒机制，对于有疑似欺诈行为的账号所触及的用户及时进行预警提醒，包括软件内弹窗提醒，软件外短信以及电话提醒，对于命中潜在用户定向推送反诈内容，提升其安全意识。”企业负责人介绍说。

建立严密的风控体系和实现有效的治理需要多向发力。“提升用户的防诈骗意识也是平台的重要责任。”上述负责人介绍，针对新注册用户，会自动推送《星球防诈骗指南》，即通过图文形式讲述常见诈骗案例，向用户传递防诈骗知识。为了更好地向用户宣导反诈知识，设置平台反诈中心进行防诈骗宣传与帮助账号，定期对违规账号进行封禁处罚公示，介绍各类典型诈骗案例，并提供反诈骗咨询，增强和提高用户反诈骗意识。

“2023年全年处理违规账号160余万个，上线反诈相关策略3000多次，发布防诈反赌专项宣传帖近200条，每季度实时下发站内信、小铃铛、短信及电话提醒100余万次，涉欺诈相关反馈较2022年同期下降71%。”该负责人说。

(责编：乔业琼、高雷)
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