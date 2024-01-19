回顾信用监管十年成果 首部《中国企业信用年鉴》在京发布
2024年01月19日16:29 | 来源：人民网
小字号
人民网北京1月19日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，1月18日，信用监管十年成果回顾暨首部《中国企业信用年鉴》出版发布会在北京举办。
据介绍，首部年鉴从信用监管进步发展视角，对2013年以来经营主体信用体系建设规律和根本性经验进行了全方位反映和展现，是认识和理解我国信用建设的重要工具书，为新时期我国信用建设提供理论铺垫和创新基础。
会议强调，信用是市场经济的基石、社会的通行证，关系经济社会高质量发展。要以首部《中国企业信用年鉴》出版为契机，着力推进新时代信用建设。要推动成果转换，进一步树立信用是更高水平更深层次高质量发展的工作理念，充分挖掘信用监管在提升市场效率、促进市场健康发展和资源有效配置中的作用，防范风险和维护市场秩序，提升国际竞争力，促进合作互利共赢，推动共建共治共享，在更大范围、更广领域、更高层次推动我国经济社会可持续和高质量发展。要加大宣传推广力度，进一步在全社会营造信用建设浓厚氛围。
(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 两主体拒收现金被罚9000元和2000元
- 图片来源：信用中国 人民网北京1月19日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为维护人民币法定货币地位和流通秩序，切实保障公众使用现金的权益，提高全社会对维护人民币现金使用的思想自觉和行为自觉，近期，国家发展改革委和人民银行在“信用中国”网站对2023年第四季度因拒收现金受到行政处罚的主体进行了专项公示。 据了解，本次公示的行政处罚主体共2个，作出行政处罚决定的时间范围为2023年10月至2023年12月，处罚金额分别为9000元和2000元。…
- 评论
- 关注