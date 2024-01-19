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回顾信用监管十年成果 首部《中国企业信用年鉴》在京发布

2024年01月19日16:29 | 来源：人民网
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人民网北京1月19日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，1月18日，信用监管十年成果回顾暨首部《中国企业信用年鉴》出版发布会在北京举办。

据介绍，首部年鉴从信用监管进步发展视角，对2013年以来经营主体信用体系建设规律和根本性经验进行了全方位反映和展现，是认识和理解我国信用建设的重要工具书，为新时期我国信用建设提供理论铺垫和创新基础。

会议强调，信用是市场经济的基石、社会的通行证，关系经济社会高质量发展。要以首部《中国企业信用年鉴》出版为契机，着力推进新时代信用建设。要推动成果转换，进一步树立信用是更高水平更深层次高质量发展的工作理念，充分挖掘信用监管在提升市场效率、促进市场健康发展和资源有效配置中的作用，防范风险和维护市场秩序，提升国际竞争力，促进合作互利共赢，推动共建共治共享，在更大范围、更广领域、更高层次推动我国经济社会可持续和高质量发展。要加大宣传推广力度，进一步在全社会营造信用建设浓厚氛围。

(责编：乔业琼、高雷)
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