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我国5G基站总数达337.7万个

2024年01月19日17:11 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月19日电（记者王悦阳、张辛欣）工业和信息化部新闻发言人赵志国19日在国新办发布会上表示，我国5G创新发展取得积极成效，截至2023年底，我国5G基站总数达337.7万个，网络底座进一步夯实，制造业数字化进程加快。

　　赵志国说，5G技术产业在技术标准、网络设备、终端设备等方面创新能力不断增强，融合应用广度和深度不断拓展，5G行业应用已融入71个国民经济大类，应用案例数超9.4万个，5G行业虚拟专网超2.9万个。

　　数字基础不断夯实，助推制造业提质增效。会上发布的数据显示，我国工业互联网进入规模化发展新阶段，预计2023年核心产业规模达1.35万亿元。工业互联网深入制造业研、产、供、销、服等各环节，支撑大国重器、服务绿色低碳、促进消费升级、保障安全生产等领域。

　　数字技术加快融入实体经济，贯穿全生产周期，让制造业智能化转型步伐进一步加快。截至2023年12月底，我们已培育421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂。

　　赵志国说，下一步，将出台推动工业互联网高质量发展指导意见，实施标识“贯通”行动，再出台一批工业互联网细分行业应用指南，突破一批关键技术，加快一批攻关成果产业化应用，推动政策、技术、标准、产品、服务等一体化进园区、进基地、进集群，为促进数实融合、推进新型工业化提供更坚实支撑。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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