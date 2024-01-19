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国家发展改革委：着力加大春运期间运力供给

2024年01月19日17:11 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月19日电（记者王聿昊、严赋憬）2024年全国春运电视电话会议19日在京召开。国家发展改革委党组成员、副主任李春临在会上表示，要着力加大春运期间运力供给，科学预测客流需求和趋势变化，充分挖掘运输潜力，做好运力统筹调配。

　　2024年春运将从1月26日开始，至3月5日结束。综合研判分析，今年春运期间人员流动规模将显著超过疫情前水平，铁路、民航客运量有望创历史新高，高峰时段、热点地区客流、车流规模大，运力组织、运输服务、错峰引导、安全生产和应急处置等任务较重。李春临表示，各地区、各有关部门要加强运输衔接、强化安全生产、优化出行体验、提升应急能力、保障物资运输、营造温暖氛围，全力以赴做好春运各项工作。

　　来自中国国家铁路集团有限公司和中国民用航空局的数据显示，今年春运期间全国铁路预计发送旅客4.8亿人次，同比增长37.9%；民航旅客运输量预计突破8000万人次，同比增长44.9%。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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