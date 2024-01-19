证监会：活跃市场需要规范有序、公平公正的市场环境
2024年01月19日19:47 | 来源：新华社
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证监会19日召开新闻发布会，证监会首席检查官、稽查局局长李明表示，活跃市场、提振信心，需要规范有序、公平公正的市场环境。依法查处违法行为、维护市场秩序、净化市场生态的工作基调，必须始终坚持，一以贯之。
李明说：“我们注意到市场上有一些观点，一提活跃市场，就认为不能打击操纵市场、内幕交易；一说提振投资者信心，就不敢打击欺诈、造假。这种把稽查执法与市场发展对立起来的想法，是不对的，也是不符合实际的。”
他指出，稽查执法不仅要发挥“惩”的功能，还要体现“治”的效果。“提升资本市场监管治理效能，这是最好的投资者保护，也能真正建立起有利于稳定市场、活跃市场的长期信心。”（记者刘慧、刘羽佳）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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