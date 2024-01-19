新华社北京1月19日电（刘艺、占康）中国航天员科研训练中心19日下午在北京航天城举行神舟十六号航天员乘组与记者见面会。景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员从太空返回80天后首次正式公开亮相。

航天员乘组飞行正常返回后恢复期主要分为隔离恢复、疗养恢复、恢复观察三个阶段。截至目前，神舟十六号航天员乘组已完成前两个阶段工作。

2023年5月30日，神舟十六号载人飞船从酒泉卫星发射中心升空。作为首批执行空间站应用与发展阶段载人飞行任务的航天员乘组，3名航天员在轨驻留154天，其间进行了1次出舱活动和中国空间站第4次太空授课活动，配合完成空间站多次货物出舱任务，为空间站任务常态化实施奠定了基础，被称为“博士乘组”。

指令长景海鹏胸前佩戴着4枚载人航天飞行任务标识徽章。他是我国首位四度飞天的航天员、迄今为止飞天次数最多的航天员。“我们乘组首次包含‘航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家’3种航天员类型，这是基于空间站应用与发展阶段的任务需要，让专业的人干专业的事，把专业的事干专业。”景海鹏说。

作为我国首个航天飞行工程师，朱杨柱说：“我主要负责空间站平台的维护维修。最大的挑战是如何做到在5个多月的时间里，每一项操作都能零失误、零差错。在乘组一心、‘天地一心’的基础上，我们圆满完成任务，保证了空间站安全稳定高效长久运行。”

“赶上了一个充满机遇的新时代，我才能有机会进入中国空间站，参与大量前沿的多学科、多领域的科研项目，是非常奇妙的体验，我感到特别自豪。”我国首个载荷专家桂海潮说，“我会把任务期间的所思所想融入到今后的科研工作、课堂教学和学生指导中。坚持一名航天员和一名高校教师的初心使命，努力培养更多航天报国、科技报国的栋梁之才。”

目前，在中心科研保障团队的精心守护和照料下，3名航天员状态良好，达到了预期效果，已全面转入恢复观察阶段。完成恢复健康评估总结后，他们将转入正常训练工作。

祖国利益高于一切。神十六航天员乘组表示，会继续坚守初心，笃定为中国航天事业奋斗终身的信念，尽快将状态调整到最佳水平，为党和人民再立新功。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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