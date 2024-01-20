人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从“交换冬天”中挖掘消费潜力

2024年01月20日08:32 | 来源：经济日报
小字号

原标题：从“交换冬天”中挖掘消费潜力

前有广西南宁花式回礼，送黑龙江省哈尔滨11车砂糖橘、沃柑，后有哈尔滨冻梨免费送、抚远市10万盒蔓越莓发往广西。2024年新年伊始的这一场南北双向奔赴，感动了全国网友，拉动了两地消费增长。

借此次暖心互动之机，南北开启了“交换冬天”模式。一波又一波的大小“砂糖橘”们组团北上玩冰雪吃冻梨。近200家广西景区献上文旅优惠大礼包，迎接东北“老铁”们南下摘砂糖橘享受暖冬。广西商务厅和黑龙江商务厅积极联动，开展“桂字号”“老字号”以及“黑土优品”等互采互销活动，推动两地名特优产品进市场、进商超、进餐馆。

“交换冬天”影响广、带动大、效果好，从中深化对消费趋势的认识，挖掘消费新动能，对于促内需扩消费具有积极的意义。

特色资源是“交换”的基础。哈尔滨抓住冬奥会、亚冬会热度，发挥自身独特的冰雪资源优势发展冰雪旅游，吸引了包括广西“小砂糖橘”在内的大量南方游客。广西依托山水暖人、水果甜人，发布十条研学旅行、6大水果主题旅游精品线路，诚邀全国人民来度暖冬。南北物产风光的丰富多样，为两地互推互销促进消费提供了基础，体现了超大规模市场的潜力。

情感共鸣是“交换”的助推剂。东北人民宠爱11个“小砂糖橘”，让广西人民温暖感动。广西人民试吃蔓越莓时，一个个憋出表情喊甜的画面，让东北“老铁”真切感到广西老表的真诚。双方像走亲戚一样到彼此生活的地方去体验，由此营造了南北一家亲，民族大联欢的动人场景。在这样的场景中，不仅砂糖橘、蔓越莓成为热门水果，也带动两地甚至盘活了全国的文旅市场。因此，在促消费工作中，要以一流环境和优质服务增强情感体验，进而提升消费者满意度。

新式营销让“交换”更火热。11个“小砂糖橘”受到各地邀请。短视频推动，年轻人掀起流量，网络时代的市场营销已不限于传统的请明星代言模式，要有更多的新理念新创意。1月11日晚上开始，南宁市各大楼宇开启灯光秀祝福“尔滨”，街头播放抚远城市宣传片，又一次感动了东北“老铁”。两地的互动式传播，吸引着全国网民围观参与，产生了一般营销手段难以企及的影响力与感染力。

加快建设全国统一大市场让“交换”更顺畅。包括东北“老铁”在内的不少人第一次听说蔓越莓这种水果，而吃过广西砂糖橘的许多东北“老铁”也表示，“和市场上买的不一样，特好吃”。网友羡慕广西水果“10元3斤”，一方面说明广西本地已实现“水果自由”，另一方面也说明还有很多地方未能品尝到质优价美的广西水果，需要加快建设全国统一大市场，改变“产地卖不出，外地吃不到”的现象，让更多质优价美的产品进入千家万户。(经济日报 童政)

(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：注册制改革以来查办各类案件近1900件
　　人民网北京1月19日电 （黄盛）“注册制改革以来，证监会查办各类案件近1900件，向公安移送涉嫌证券期货犯罪案件近600件，坚决查处康美、康得新、紫晶存储、泽达易盛等一批大要案。”证监会综合业务司主要负责人周小舟在19日证监会举行的新闻发布会上表示，证监会建立健全中国特色证券执法司法体制机制，严厉打击欺诈发行、财务造假等严重违法行为，向市场传递了“零容忍”净化市场生态的强烈信号，监管震慑力明显增强。…
证监会回应“A股退市率不高”：公司退市并不是退的越多越好
　　人民网北京1月19日电 （黄盛）“退市改革的核心是坚持‘应退尽退’，在退得下的同时还要退得稳，并不是退的越多越好。”19日，证监会上市公司监管司司长郭瑞明在证监会例行新闻发布会上表示，以美国为代表的境外市场退市是以私有化、被其他上市公司吸收合并为主，是自愿退市为主，有些市场自愿退市占总退市比例超过90%，真正强制退市的比例也不高。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部