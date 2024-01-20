原标题：从“交换冬天”中挖掘消费潜力

前有广西南宁花式回礼，送黑龙江省哈尔滨11车砂糖橘、沃柑，后有哈尔滨冻梨免费送、抚远市10万盒蔓越莓发往广西。2024年新年伊始的这一场南北双向奔赴，感动了全国网友，拉动了两地消费增长。

借此次暖心互动之机，南北开启了“交换冬天”模式。一波又一波的大小“砂糖橘”们组团北上玩冰雪吃冻梨。近200家广西景区献上文旅优惠大礼包，迎接东北“老铁”们南下摘砂糖橘享受暖冬。广西商务厅和黑龙江商务厅积极联动，开展“桂字号”“老字号”以及“黑土优品”等互采互销活动，推动两地名特优产品进市场、进商超、进餐馆。

“交换冬天”影响广、带动大、效果好，从中深化对消费趋势的认识，挖掘消费新动能，对于促内需扩消费具有积极的意义。

特色资源是“交换”的基础。哈尔滨抓住冬奥会、亚冬会热度，发挥自身独特的冰雪资源优势发展冰雪旅游，吸引了包括广西“小砂糖橘”在内的大量南方游客。广西依托山水暖人、水果甜人，发布十条研学旅行、6大水果主题旅游精品线路，诚邀全国人民来度暖冬。南北物产风光的丰富多样，为两地互推互销促进消费提供了基础，体现了超大规模市场的潜力。

情感共鸣是“交换”的助推剂。东北人民宠爱11个“小砂糖橘”，让广西人民温暖感动。广西人民试吃蔓越莓时，一个个憋出表情喊甜的画面，让东北“老铁”真切感到广西老表的真诚。双方像走亲戚一样到彼此生活的地方去体验，由此营造了南北一家亲，民族大联欢的动人场景。在这样的场景中，不仅砂糖橘、蔓越莓成为热门水果，也带动两地甚至盘活了全国的文旅市场。因此，在促消费工作中，要以一流环境和优质服务增强情感体验，进而提升消费者满意度。

新式营销让“交换”更火热。11个“小砂糖橘”受到各地邀请。短视频推动，年轻人掀起流量，网络时代的市场营销已不限于传统的请明星代言模式，要有更多的新理念新创意。1月11日晚上开始，南宁市各大楼宇开启灯光秀祝福“尔滨”，街头播放抚远城市宣传片，又一次感动了东北“老铁”。两地的互动式传播，吸引着全国网民围观参与，产生了一般营销手段难以企及的影响力与感染力。

加快建设全国统一大市场让“交换”更顺畅。包括东北“老铁”在内的不少人第一次听说蔓越莓这种水果，而吃过广西砂糖橘的许多东北“老铁”也表示，“和市场上买的不一样，特好吃”。网友羡慕广西水果“10元3斤”，一方面说明广西本地已实现“水果自由”，另一方面也说明还有很多地方未能品尝到质优价美的广西水果，需要加快建设全国统一大市场，改变“产地卖不出，外地吃不到”的现象，让更多质优价美的产品进入千家万户。(经济日报 童政)

(责编：王连香、李楠桦)

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