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做好科技金融大文章 信银理财坚持科技创新引领高质量发展

2024年01月20日09:01 | 来源：新华网
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原标题：做好科技金融大文章 信银理财坚持科技创新引领高质量发展

　　科技是第一生产力，创新是第一动力。当前我国正处于新旧动能转换的关键节点，中央金融工作会议把科技金融置于做好五篇大文章之首，既强调增加金融的科技含量、引导金融资源投向科技创新关键领域，又体现出科技金融在推动经济转型升级中的支撑作用。

　　信银理财坚决贯彻党中央决策部署，始终倾力支持科技创新型企业，聚焦推进国家“科技—产业—金融”三者的良性循环，以金融活水激发科创企业创新动力，支持科技自立自强再上新台阶，以科技创新激活中国式现代化建设的新动能。

　　战略引领 紧抓科技金融投资机遇

　　近年来，我国高度重视建设完善金融支持科技创新体系，加快促进科技、产业、金融良性循环。当前，已初步建成包括银行信贷、债券市场、股票市场、创业投资、保险和融资担保等在内，全方位、多层次的科创金融服务体系，为科创企业发展构建了良好的生态环境。

　　在此背景下，做好科技金融大文章的提出具有更为重要的意义，这意味着金融机构要持续加快引导更多金融资源流向科技创新，不断增强和提高国家竞争力。

　　作为国内金融市场重要组成部分之一，银行理财子公司必须充分发挥服务科技创新的作用，才能在我国从经济高速增长转向高质量增长、从总量增长转向结构优化的过程中贡献理财力量，并为自身获取充沛的发展动能和广阔的成长空间。

　　自成立以来，信银理财紧跟国家战略导向，积极探索金融服务科创企业的经营模式，加大战略布局和资源投入，聚焦国家战略引导产业，以服务科创企业、优质转型企业和专精特新小巨人企业为核心任务，为科技企业提供专业化的投融资支持，把科创企业成果转化和技术攻关作为支撑未来企业发展的主要目标，充分发挥科创企业的引领支撑作用，推进国家科技、产业、金融良性循环，推进科创金融业务持续拓面提质。

　　体系推动 强化科创领域支持力度

　　作为“金融国家队”，信银理财紧抓政策机遇，积极打造投行业务生态，构建高效的科创金融工作机制，积极提供覆盖企业全生命周期的综合融资服务。

　　一方面，专设投行业务条线，以股权投资业务和资本市场业务为抓手，进一步强化对于科技创新型优质企业的筛选和甄别，大力促进科创金融业务和专精特新小巨人的项目储备，以理财资金参与上市公司、地方优质国企的各类直接融资及优质未上市公司的股权投资，切实助力科创企业成长发展。

　　另一方面，针对科创型企业特点，从行业研究、授信政策、审查审批标准、资源配置与考核政策等五大维度构建“五策合一”方案，建立完善有效的机制、流程，明确科创金融业务的资产配置方向、提升开展科创金融业务的精准性、有效性。同时，充分立足中信金融资源生态优势，深度挖掘集团内协同资源，为客户提供信贷支持、股权投资、债券承销与投资、资金托管、顾问服务等覆盖全生命周期的综合化金融服务方案。

　　精准滴灌 扶持科创企业发展壮大

　　受制于科技型企业轻资产、高风险、高成长、投资周期长等特点，当前科技型企业融资难、融资贵的问题和矛盾依旧突出。

　　对此，信银理财积极推动科技与金融“双向赋能”，持续引导金融活水实现对科创企业的精准滴灌。一方面，明确重点投资方向。在先进制造“卡脖子”领域，关注产业链短板的核心材料、核心部件、核心设备、核心工艺和核心算法等；在“碳达峰碳中和”领域，关注燃料替代、光伏、风电、零碳制氢、碳捕捉等；在生物医药领域，基于人口结构与发展特点，持续关注兼具确定性与成长性赛道，包括精准医疗、医疗器械、健康管理等。

　　另一方面，不断提升自身对科创企业“精准滴灌”的服务质效。完善科技型企业评价体系，建立优质企业样本库，注重对科技创新能力、科技成果转化潜力等进行有效评价；制定和完善审查审批标准，覆盖重点科技创新领域；推动创新金融产品和服务，更好地满足科技型企业融资需求；加强科技金融人才培养，强化内外部合作，更好地理解和评估科技创新的风险与价值。

　　目前，信银理财已完成蓝晓科技等科创企业融资。下一步，信银理财将继续坚持服务实体经济，加大金融服务科技创新力度，促进科技、产业、金融高水平良性循环，为经济高质量发展贡献信银力量。

(责编：董童、李源)
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