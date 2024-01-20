原标题：全新推出“多券叠加”优惠功能 银行·银联·银泰共同开启迎新春活动

1月19日，中国银联携手各商业银行、银泰百货于宁波开启“银行·银联·银泰”迎新春活动，并正式推出新的数字化促销工具“多券叠加”。宁波市商务局，中国工商银行、中国银行、招商银行、民生银行、广发银行、宁波银行等商业银行，银泰集团、品牌商户以及中国银联的相关领导共同出席活动。

“多券叠加”是指消费者在一笔消费中，可叠加使用来自政府、银行、银联、商户等提供的多张优惠券，一次性享受多方福利。中国银联执行副总裁胡浩中表示，从用户体验来看，用户一次支付即享多方折扣让利，得到切实优惠。从商户来看，“多券叠加”功能可一次性聚合多方优惠资源，实现合作方资金相互撬动、用户共同经营，也搭建起“无需磋商、自由合作”的多方出资联动经营模式，显著降低磋商与运营成本，提升优惠活动质效。

当前正值新春消费旺季，中国银联以“多券叠加”功能上线为契机，推出“银行·银联·银泰”迎新春活动；并于云闪付优惠频道上线涵盖全面、福利丰厚的“支付用银联 新春巨优惠”新春特辑；在线下的银联优惠日活动中特设“返乡买年货、新春团圆饭、温暖回家路、全家出去玩”四大专区，为用户新春消费提供精准优惠。

本次“多券叠加”功能的推出是中国银联积极发挥银行卡组织平台作用，在“电子支付四方模式”框架下探索“联接”行业各方，共同优化支付质效，繁荣消费市场的有益尝试。也是深化自身科技化、数字化营销能力建设，完善“支付+”商户服务体系的关键一步。后续，中国银联将继续与产业各方积极合作，构建完善用户、商户、银行、银联互为资源、互为渠道、互相赋能的银行卡产业生态体系。

(责编：董童、李源)

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