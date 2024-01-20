新华社北京1月20日电（记者王立彬）通过引入物联网新技术、智能化新设备及大数据和人工智能算法，作为“大国粮仓”的中央储备粮收储监管智能化进程全面提速。

记者从20日召开的2024年中储粮工作会议暨党风廉政建设和反腐败工作会议获悉，中储粮集团公司通过加快数字化转型战略性布局，持续提升信息技术支撑保障粮食安全能力。2023年实现“技防技控”信息化建设项目中储粮直属库全覆盖，并启动分库推广实施工作。通过引入多项物联网新技术、智能化新设备及大数据和人工智能算法，优化智能出入库、数字仓储、实时粮情、AI预警等系统集成，实现粮食入库环节自动扦样、质检、检斤以及全流程可视监测和“穿透式”实时风险预警，有效避免“擅自动用”“转圈粮”和安全生产问题，实现粮食收储信息化监管全覆盖。

同时，中储粮直属库外监管平台上线运行，5000余家非直属企业储粮库点数据有效联通，数字化储粮监管效能整体提升。中储粮自主研发智能扦检设备，首次实现小麦、稻谷、玉米、大豆四大粮食品种无人智能扦检，填补国内技术空白，提高了作业效率、降低了作业强度，有效避免了“人情粮”等人为因素。

据介绍，2023年，中储粮持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治，加快推进储备保障能力建设，跨地区平衡、跨周期调节能力和应急保供水平进一步提升；在沿江沿海港口码头和重要产业园形成多个粮食生态共同体，储备产业吸附和辐射带动效应不断提升；质量安全管控不断强化，国家有关部门年度业务考核结果显示，中央储备粮账实相符，质量良好。

2023年，中储粮服务粮食宏观调控任务，高效执行强农惠农收购政策，及时在黑龙江佳木斯等地区启动2023年中晚稻最低收购价收购，促进农民增产增收；针对国产大豆增产农民“卖难”问题，及时启动国产大豆收储，有效保护农民种粮积极性，全力服务国产大豆振兴计划。

(责编：袁勃、卫嘉)

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