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鲁豫两省签订第二轮黄河流域横向生态保护补偿协议

记者 赵秋丽 冯帆
2024年01月21日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：鲁豫两省签订第二轮黄河流域横向生态保护补偿协议

日前，在首轮山东、河南两省省际流域横向生态补偿工作取得良好成效的基础上，鲁豫两省签订第二轮《黄河流域（豫鲁段）横向生态保护补偿协议（2023－2025年）》。这一协议进一步完善了两省横向生态补偿机制，本着逐步完善补偿标准、更加注重保护成效的原则，对原补偿协议进行了修订，实现“十四五”期间全时段全覆盖。

山东省委省政府始终高度重视黄河流域生态保护，2021年4月，鲁豫两省签订了《黄河流域（豫鲁段）横向生态保护补偿协议》，搭建起黄河流域省际政府间协作保护机制，迈出了黄河流域省际横向生态保护补偿第一步。协议签署两年以来，黄河干流入鲁水质持续保持在Ⅱ类标准以上，主要污染物指标稳中向好，按照协议约定，山东省作为受益方，累计兑现河南省生态补偿资金1.26亿元。

山东省生态环境厅相关负责人介绍，与第一轮相比，此次续签协议更加科学、全面，更有利于推动黄河流域生态保护和高质量发展。在指标设置上实现陆海统筹，补偿因子在原来地表水指标基础上增加了总氮指标，落实黄河流域上游省份保护海洋环境责任，形成上下游公平分担、协同共治的海洋生态环境保护大格局；在补偿标准方面更加精准，水质类别补偿由原来的年度达标调整为月度达标，推动上游省份“以月保年”，保障黄河水质更加稳定；覆盖范围更加广泛，推动建立覆盖黄河干支流的省、市、县三级上下游联防联控治理体系，为流域水环境质量持续改善奠定坚实基础。

新一轮黄河流域省际补偿协议的签订，将有力保障黄河流域豫鲁段水质稳步改善，实现陆海统筹、河海共治，扎实推动黄河流域生态保护和高质量发展，为全国生态保护补偿工作提供示范。

(责编：孙红丽、陈键)
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