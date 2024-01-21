王其冰

原标题：人工智能治理持续受国际关注

随着人工智能的快速发展，如何完善对人工智能的治理持续受到国际关注。联合国秘书长古特雷斯日前在世界经济论坛上呼吁政府与企业合作制定人工智能发展的风险管理框架，世界卫生组织、国际货币基金组织等国际组织也纷纷发布相关领域的报告。

在刚刚于瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上，联合国秘书长古特雷斯在致辞中表示，生成式人工智能在实现可持续发展方面具有巨大的潜力，但它很可能会加剧全球不平等。相关咨询机构已就人工智能治理提出一些初步建议，以更好利用这种新技术的益处，同时减轻风险。

世界卫生组织18日发布的多模态大模型治理相关新指南说，人工智能在医疗卫生领域应用前景广阔，但同时也要防范其中可能出现的诸如“自动化偏见”导致的过度依赖等风险。

作为一项快速发展的生成式人工智能技术，多模态大模型是指能够处理图像、文本、声音等多种类型数据的深度学习模型，广泛应用于医疗卫生领域。

世卫组织首席科学家杰里米·法勒说，生成式人工智能技术具有改善医疗保健水平的潜力，但前提是研发、监管和使用这些技术的人必须识别并充分考虑相关风险。人们需要透明的信息和政策来管理多模态大模型的设计、开发和使用，以取得更好的卫生成果，克服持续存在的卫生不平等。

国际货币基金组织在14日发布一份报告认为，人工智能将影响全球约40%的就业岗位，可能让一些人失去工作，发达经济体与发展中经济体相比在这方面的风险更大，但同时发达经济体也能更好地利用人工智能的益处。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在相关的博客文章中说，世界即将迎来一场技术革命，这场革命可以迅速推进生产力，促进全球经济增长。然而，人工智能可能会加剧整体不平等，也可能影响国家内部的收入和财富分配。格奥尔基耶娃认为，政策制定者必须积极应对，以安全利用人工智能的巨大潜力，造福人类。

世界经济论坛15日发布的《首席经济学家展望报告》也显示，近四分之三的受访经济学家预计人工智能将在2024年加速发达经济体的创新，而低收入国家在这方面的步伐滞后，可能会进一步扩大不同经济体之间的经济和技术鸿沟。

在本次世界经济论坛上，人工智能是关键议题之一，相关讨论并不限于经济领域。世界经济论坛发起的人工智能治理联盟18日发布三份报告，围绕生成式人工智能安全、人工智能价值的释放、人工智能如何参与塑造全球未来等主题，提供了大量有关人工智能治理的建议。

人工智能治理联盟在新闻公报中表示，人工智能具有帮助解决许多全球性挑战的潜力，但它也带来了扩大现有数字鸿沟或创造新鸿沟的风险。全球需要共同努力，使国际社会能够公平地获取和利用人工智能。

(责编：孙红丽、陈键)

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