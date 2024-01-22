新华社北京1月19日电（记者王悦阳 张辛欣）工业和信息化部新闻发言人赵志国19日在国新办发布会上表示，信息通信服务提质升级，持续赋能经济社会发展和民生改善，数字适老化体验不断优化，2577家网站和APP完成适老化及无障碍改造，“一键呼入人工客服”服务老年人用户超3亿人次。

在加强用户权益保障方面，赵志国表示，着力强化APP全流程、全链条治理，应用商店在架APP抽检合格率提升20%，持续推进电信网络诈骗防范治理，拦截涉诈电话和短信近50亿次，核查处置涉诈高风险互联网账号超2亿个。

赵志国说，下一步，将开展数字技术适老化2.0升级行动，上线推广一批适老助残新功能，推动适老化数字技术普惠共享，积极利用大数据人工智能大模型等创新技术，助力敏捷精准高效监管，持续提升“来电免打扰”防骚扰服务能力，加大电信网络诈骗防范治理力度，加强实名制等基础管理，持续深化反诈技防体系，切实维护人民群众财产安全。

(责编：王震、陈键)

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